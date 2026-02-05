Jaunais, 2026., gads izskatās krietni simpātiskāks nekā iepriekšējais. Vismaz pirmajā acu uzmetienā nav redzami ļoti krasi pavērsieni. Bet, kā jau astroloģijā pieņemts, arī labas lietas var pārvērsties par ne tik labām, līdzīgi kā panākumu reibums – sākumā tas ceļ augstu spārnos, bet dažbrīd liek nolaisties pie zemes.
Gads iesāksies ar veiksmīgu Saturna un Urāna mijiedarbību – ir cerība, ka šajā posmā sakārtosies jautājumi, kuri skar kreativitāti (Urāns) un tradicionālismu (Saturns). No ekonomiskā viedokļa tas var iezīmēt piesardzīgāku attieksmi pret inovatīviem projektiem – tie tiks vairāk vērtēti, tiem tiks prasīts detalizētāks pamatojums. Ar saukli Mums ir mākslīgais intelekts! nepietiks.
Gadam iekustoties, pirmajā ceturksnī notiks arī cieša Saturna un Neptūna mijiedarbība, kura atkārto 2025. gada rudens scenārijus. Iespējams, ka pastiprināsies militārās aktivitātes Baltijas jūras reģionā, līdzīgi kā tas ir noticis 2025. gada rudenī.
Aizvien vairāk pasaulē tiks likts akcents uz tradicionālām vērtībām (Saturns) un neptūnisku ilūziju zaudēšanu. Savukārt Saturna un Plūtona pozitīvā mijiedarbība liks meklēt dažādus risinājumus konfliktu izbeigšanai, rodot sakarīgus un taisnīgus (Saturns) principus.
Interesants solās būt vasaras vidus, kad Jupiters mijiedarbosies harmoniski ar virkni planētu. Faktiski jūnijs un jūlijs jāizmanto jebkādām lielām aktivitātēm, kuras skar modernās tehnoloģijas, internetu. Iespējams, ka šajā periodā sāks strauji augt kāda no kriptovalūtām vai tirgū tiks izlaista jauna monēta, kura strauji pieņemsies vērtībā un spēs šo vērtību noturēt. Šis ir arī īpašs periods visam, kas saistīts ar jūru, naftu, farmāciju un alkoholu – īstais brīdis investēt šo nozaru uzņēmumos, kā arī pirkt un pārdot minēto profilu uzņēmumus. Jūlijs arī aizsāk ciklu, kas ilgs līdz gada beigām, un otrā gada puse paies, risinot jautājumus starp varu un tehnoloģijām, – visticamāk, aizvien aktuālāks kļūs jautājums – cik daudz vēl tehnoloģijas drīkst kontrolēt un ierobežot sabiedrību.
Savukārt augusts un septembris var nest laiku, kurš ir īpaši veiksmīgs visam, kas saistīts ar celtniecību un zemes lietām. Tāpēc lielākus darījumus nekustamo īpašumu jomā labāk plānot augusta beigās/septembra sākumā. Šajā periodā arī likums var kļūt pielaidīgāks, vieglāk būs daudz ko sarunāt, aizrunāt, kā arī valdības vīri kļūs maigāki un pielaidīgāki.
Jupiters savukārt turpinās šiverēt pa Vēža zīmi līdz pat jūnija beigām, tāpēc mūsu nekustamā īpašuma tirgus visplašākajā kontekstā turpinās mutuļot un burboļot. Savukārt no jūlija Jupiters atradīsies Lauvas zīmē – atlikušo pusgadu raksturos vēlme pēc ballītēm, dažāda veida spekulācijām. Iespējams, ka šajā laikā augs cenas dārgmetāliem, dažāda veida ekskluzīvām lietām, zīmoliem.
Kas vēl interesanti: Urāns lielāko daļu gada pavadīs Dvīņu zodiaka zīmē, tādējādi turpinot mākslīgā intelekta radīto tehnoloģiju uzvaras gājienu. Turpināsies izmaiņas mūsu komunikācijā – mēs kļūsim aizvien noslēgtāki dzīvām sarunām, bet brīvāki virtuālām. Arī Starlink un līdzīgas tehnoloģijas turpinās savu uzvaras gājienu pretī jauniem panākumiem. Alternatīvās enerģiju tehnoloģijas – šķiet, arī viss būs labi, nekur tās nepazudīs, tieši tāpat kā elektroauto un hibrīdauto.
