Pieaugot cilvēku izpratnei par dzīvi saskaņā ar dabu, arvien lielāku popularitāti iegūst permakultūra. Tā nav tikai dārzkopības metode, bet filozofiskas domāšanas sistēma, kas balstās uz ilgstspējību. Konsultē dārzkope un Latvijas Permakultūras biedrības biedre Daina Binde.
Permakultūra ir viena no dabai draudzīgākajām saimniekošanas pieejām – tā nevis tikai ņem no dabas, bet arī spēj atdot atpakaļ. Tā ir domāšana par nākotni – par apkārtējās vides, mūsu bērnu un mūsu pašu veselību.
Dārzkopībā tā izpaužas kā mulčēšana, bezrakšanas pieeja, kompostēšana, vietējo materiālu izmantošana, ūdens uzkrāšana un atjaunojamo resursu lietošana. Permakultūra piedāvā alternatīvu patērētājsabiedrības principam “ātri, ērti un lēti”, kas bieži tiek īstenots uz dabas un cilvēka veselības rēķina.
Augsnes auglību nodrošina mikroorganismi
Viena no svarīgākajām permakultūras idejām ir rūpes par augsni. Tā nav tikai substrāts, kurā aug augi, bet dzīva sistēma, kurā darbojas miljardiem mikroorganismu. Tie sadala organiskās vielas un pārvērš tās augiem uzņemamā formā, izdala skābes un enzīmus, kas šķīdina minerālvielas, kā arī ražo vielas, kas stimulē augu augšanu.
Mikroorganismi palīdz uzlabot augsnes struktūru, saglabāt mitrumu, samazina barības vielu izskalošanos un pat noārda toksiskas vielas.
Jo vairāk mikroorganismu, jo lielāka ir barības vielu rezerve.
Augsnē vienlaikus dzīvo gan aerobās, gan anaerobās baktērijas, katra savā vidē pildot savu darbu. Regulāra augsnes apvēršana un apstrāde izjauc šo līdzsvaru, jo liela daļa mikroorganismu aiziet bojā. Līdz ar to samazinās augsnes auglība, un augiem trūkst barības vielu. Minerālmēsli spēj tikai īslaicīgi palielināt ražas apjomu, taču tie neuztur augsnes bioloģisko aktivitāti un ilgtermiņā samazina mikroorganismu daudzveidību.
Atšķirībā no intensīvās lauksaimniecības permakultūra respektē augsni kā dzīvu organismu un veicina tās dabisko atjaunošanos.
Vajadzīgs oglekļa avots
Lai augsnes mikroorganismi spētu vairoties, tiem nepieciešams oglekļa avots, ko nodrošina svaiga un sadalāma organiskā viela: kūtsmēsli, komposts, zaļmēslojums un augu atliekas. Mikroorganismu darbības rezultātā organiskā viela pakāpeniski pārvēršas humusā, veidojoties humīnskābēm un fulvīnskābēm, kas uzlabo augsnes struktūru un barības vielu pieejamību augiem. Nabadzīgās augsnēs mikroorganismiem trūkst barības vielu, tāpēc svarīgi iespējami ilgāk uzturēt augsni zaļu, piemēram, audzēt starpkultūras.
Permakultūras pamatprincipi
Permakultūra balstās uz 12 dabai draudzīgiem pamatprincipiem. Būtiskākie no tiem ir šādi.
- Vēro un mijiedarbojies. Pirms jebkuras ieceres sākšanas noskaidro vietējos apstākļus un resursus.
- Tver un uzkrāj enerģiju. Izmanto enerģiju, kuru mums visiem sniedz brīvi pieejamie avoti: vējš, saule un ūdens.
- Izmanto atjaunojamos resursus un sistēmas.
- Neradi atkritumus.
- Esi radošs un reaģē uz izmaiņām.
- Šie principi veido sistēmu, kur cilvēks nav dabas valdnieks, bet tās līdzsvarots partneris.
Mulča – augsnes mētelītis
Mulča ir viens no galvenajiem permakultūras instrumentiem. Dabā augsnes virskārta katru gadu tiek papildināta ar lapām, zāli un dzīvnieku mēsliem, kas sadalās un kļūst par barību augiem. Mulča aizsargā augsni no izžūšanas, temperatūras svārstībām un erozijas, kā arī baro mikroorganismus. Atklāta augsne dabā ilgstoši nepastāv – pēc uzaršanas to ātri pārklāj nezāles un sūnas, kas palīdz aizsargāt augsnes virskārtu.
Vesels augs – mazāk kaitēkļu
Kaitēkļi un slimības visbiežāk uzbrūk novārdzinātiem augiem. Veselīgi, ar barības vielām apgādāti augi spēj labāk sevi aizsargāt. Mikroorganismi, izdalot dažādas vielas, palīdz augiem stiprināt imunitāti un pretoties slimībām un kaitēkļiem. Permakultūra māca nevis cīnīties ar sekām, bet novērst cēloņus – veidot veselīgu augsnes vidi, kas nodrošina augiem piemērotu gaismu, mitrumu un dabisku barības vielu apriti. Šāda pieeja samazina nepieciešamību pēc ķīmiskajiem augu aizsardzības līdzekļiem un veicina līdzsvarotu ekosistēmu dārzā.
Der zināt!
Auglīgā augsnē uz 1 hektāru ir līdz 40 tonnu mikroorganismu.
