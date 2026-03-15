Šim pīrāgam var izmantot gan svaigas, gan saldētas mellenes.
Sastāvdaļas
Mīklai
• 280 g miltu
• 150 g sviesta
• 50 g cukura
• 2 olu dzeltenumi
• ¼ tējkarotes sāls
• ļoti auksts ūdens
Pildījumam
• 3 glāzes svaigu melleņu
• 100 g cukura
• 50 ml piena
• 50 g miltu
• 20 g sviesta
• 2 olu baltumi
• 1 citrona sula
• šķipsniņa sāls
Pagatavošana
Miltus iesijā traukā, vidū izveido bedrīti, tajā iesit olu dzeltenumus, cukuru, sāli un sviestu, kas sagriezts mazos gabaliņos. Visu maisa, līdz izveidojas stingra masa. Ja mīkla šķiet par smagu, pielej ūdeni. Mīklu saveļ bumbā, ietin pārtikas plēvē un ievieto uz stundu ledusskapī, lai nobriest. Pēc tam mīklu sadala 1/3 un 2/3. No 2/3 mīklas izveltnē apaļu pamatni, ieklāj formā ar noņemamām malām, uzloka maliņas. 1/3 izveltnē 0,5 cm biezumā un sagriež 1 cm platās strēmelītēs.
Lai pagatavotu pildījumu, olu baltumus saputo ar cukuru stingrās putās, iejauc miltus, pievieno citrona sulu, iecilā mellenes. Pildījumu liek uz mīklas, pārklāj ar mīklas strēmelītēm, veidojot režģi.
Pīrāgu apslaka ar pienu, uzliek sviesta piciņas, cep cepeškrāsnī 200 grādos 40 minūtes, kamēr pīrāgs kļūst zeltaini brūns. Atdzesē un tad izņem no formas.
