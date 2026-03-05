Kādam pārmaiņas ienāk dzīvē kā svaigs gaiss, kādam piemērots laiks jaunu attiecību veidošanai, bet kādam svarīgi atturēties no pārsteidzīgas un impulsīvas rīcības..
Auns, 21. marts–19. aprīlis
Marts ienes jaunu ciklu – Saturns un Neptūns Aunā aktivizēs gribu, paša identitāti un vajadzību beidzot rīkoties “pa īstam”, nevis tikai gatavoties. Taču ar Sauli, Merkuru un Veneru Zivīs jutīsiet, ka vispirms jāiztīra emocionālais fons – nogurums, šaubas, vainas sajūtas un nepabeigtie stāsti. Nepārspīlējiet ar spēka demonstrēšanu – jums šomēnes vairāk palīdzēs disciplīna un ritms, nevis adrenalīns. Marsa enerģija liks domāt par komandu, sabiedrotajiem un nākotnes plāniem – izvēlieties cilvēkus, ar kuriem ir kopīga vērtību sistēma.
Vērsis, 20. aprīlis–20. maijs
Urāns Vērsī turpina kustināt komforta zonu – marts var atnest pēkšņus lēmumus, idejas vai negaidītus tēriņus, kas liks pārskatīt prioritātes. Šajā laikā būs svarīgi draugi, kontakti un sava kopiena – jūs redzēsiet, pie kuriem piederat un pie kuriem vairs ne. Svarīga būs karjera un reputācija – vēlēsieties pierādīt, ka varat vairāk, bet nepārvērtiet šo mēnesi par izturības testu. Var atgriezties vecas sarunas, līgumi vai idejas par mācībām/sertifikāciju. Attiecībās tieksme idealizēt būs augsta – pirms apsolāt, pārliecinieties, ka spējat izpildīt.
Dvīņi, 21. maijs–20. jūnijs
Pastiprināsies jūsu jūtīgums pret ienākošo informāciju un citu emocijām/noskaņām, un marts vispār var šķist kā ātrs ziņu, ideju un iespēju karuselis. Īpaši akcentējas profesionālais virziens – var parādīties intuīcija par to, kurp tieši jādodas, pat ja prāts vēl “neierauga” pierādījumus tam. Var izpausties radoša domāšana, bet arī neskaidra komunikācija – pierakstiet vienošanās un nepalaidiet garām detaļas, būs tieksme piemirst svarīgas nianses. Pārskatiet attiecības ar naudu un pašvērtību – vai prasāt pietiekami, vai netērējat emocionāli?
Vēzis, 21. jūnijs–22. jūlijs
Marts būs iekšējas izaugsmes mēnesis – jūs atgriezīsieties pie kādas vecas idejas par to, kā gribat dzīvot, un sapratīsiet, kur pārāk ilgi esat sevi ierobežojis, un būsiet gatavi rīkoties. Šis laiks dos iedvesmu, ticību un dziļāku jēgu – jūs spēsiet ieraudzīt, kā pieredze veido jūsu ceļu, nevis tikai nogurdina. Var aktualizēties jautājumi par uzticēšanos, kopīgiem resursiem un intimitāti – neklusējiet, ja jūtaties nedroši vai kaut kas ir neskaidrs. Darbā vai mērķos var būt spiediens “izturēt”, bet jums šomēnes svarīgāk ir sargāt emocionālo stabilitāti.
Lauva, 23. jūlijs–22. augusts
Marts sniegs fokusu uz dziļām sarunām, uzticēšanos un emocionālo tuvību. Jūs varat sajust, ka vairs nevarat spēlēt “manā dzīvē viss ir labi”, ja īstenībā nav labi – šis ir mēnesis, kad godīgums dziedinās. Marts ienesīs dinamiku attiecībās un partnerībās – būs jārunā atklāti par vajadzībām, pienākumu sadalījumu un nākotnes plāniem. Mainīsies dinamika attiecībās – vecās varas spēles kļūst pārāk redzamas, lai tās ignorētu. Ķermenis prasīs atpūtu un atjaunošanos.
Jaunava, 23. augusts–22. septembris
Marts izgaismos attiecības, sadarbības un to spoguli, ko jums rāda citi cilvēki. Jūs varat just, ka loģika šomēnes nestrādā kā parasti – daudz kas būs par sajūtām, intuīciju un niansēm. Vēlēsieties runāt maigāk, bet arī pārbaudīt, vai esat pareizi sapratis otru – pieņēmumi šomēnes var kļūt par galveno konfliktu avotu. Nepieciešams sakārtot ikdienu, darba slodzi un veselības režīmu – tieši disciplīna dos mieru. Akcentēsies robežas kopējos resursos: kas ir “mans”, kas ir “mūsu” un kas vairs nav pieņemams.
Svari, 23. septembris–22. oktobris
Marts aicina piezemēties: būs radošuma dzirksts, flirts un vēlme dzīvot ar prieku, bet dzīve prasa ikdienas struktūru un režīmu. Jūs varat pamanīt, ka emocionālais fons ļoti ietekmēs produktivitāti – ja nav miega un ritma, viss kļūst neizturams. Būsiet jūtīgi pret atmosfēru darbā – izvēlieties vidi, kur nav toksisku zemtekstu. Attiecībās būs jāvienojas skaidri par nepieciešamo, nevis tikai “par sajūtām”. Atgriezīsies kādi svarīgi karjeras jautājumi – vai esat tur, kur jūs novērtē, un vai jūsu mērķis nav mainījies?
Skorpions, 23. oktobris–21. novembris
Marts nes radošumu, jūtīgumu, romantiku un spēju ieraudzīt to, kas paslēpts zem acīmredzamā, ko citi palaiž garām. Jūs varat sajust spēcīgu vilkmi uz to, kas ir “īsts” – cilvēkiem, nodarbēm, attiecībām, kas baro dvēseli, nevis tikai spēcina statusu. Aktivizēsies mājas un ģimenes tematika – var uzvirmot vecas spriedzes sarunas, neskaidrie pienākumi vai neizrunāti noteikumi. Sāksies ilga transformācija tieši šajā zonā – jūs vairs nevarēsiet dzīvot “kā vienmēr”, ja tas jūs iztukšo.
Strēlnieks, 22. novembris–21. decembris
No vienas puses, gribas kustību un jaunu pieredzi, no otras – šis laiks noturēs jūs mājās un pie pierastā. Sarunas ģimenē vai ar tuvajiem var kļūt dziļākas; var uzaust atmiņas un sajūtas, kas prasīs izrunāšanos. Aktivizēsies skaidra komunikā-cija un ikdienas darbu loģistika – būs daudz braukāšanas, ziņu, uzdevumu, tāpēc plānošana būs kritiski svarīga. Būs nepieciešams pārskatīt kopējos resursus, parādus, ieguldījumus un arī emocionālo atkarību no citu atzinības.
Mežāzis, 22. decembris–19. janvāris
Marts pieprasīs līdzsvaru starp prātu un sajūtām. Jūs saņemsiet daudz ziņu, bet ne viss būs skaidrs; pārbaudiet faktus. Marss liks pievērst uzmanību uz naudas un pašvērtības jautājumiem: jūs varat aktīvāk cīnīties par atalgojumu vai labākiem nosacījumiem. Atgriezīsies attiecību tēmas – vecas vienošanās jāatjauno vai jānoslēdz; labāk runāt tagad nekā klusēt. Mēneša uzdevums – skaidri noformulēt, ko jūs piedāvājat, un tikpat skaidri – ko prasāt pretī.
Ūdensvīrs, 20. janvāris–18. februāris
Marts būs intensīvs – jūs jutīsiet enerģiju un vēlmi lauzt vecos rāmjus, uzskatus, ieradumus. Tas ir spēcīgs laiks pārmaiņām, bet risks ir pārkāpt savas robežas un pārvērst visu par cīņu. Uzsvars būs uz vērtībām un resursiem – jūs domāsiet par naudu, talan- tiem un to, kur “iztek” jūsu enerģija. Var parādīties impulss iepirkties vai idealizēt kādu piedāvājumu – neieguldieties tikai emociju dēļ. Šajā laikā runājiet īsi, skaidri un turiet savus solījumus.
Zivis, 19. februāris–20. marts
Jutīsiet zīmes, sapņus un arī nepieciešamību dzīvot saskaņā ar savu patiesību. Šomēnes intuīcija ir jūsu galvenais instruments, bet tā jābalsta realitātē – pierakstiet idejas, konkretizējiet, definējiet robežas. Pastiprināsies telepātiskā uztvere, taču tas rada risku pārprast – negaidiet, ka citi “paši sapratīs”. Būs vajadzība pēc klusuma un atjaunošanās, citādi ātri uzkrāsies nogurums. Jūs mācīsieties prasīt un pieņemt to, ko esat pelnījuši.
