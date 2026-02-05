Ir izaicinājumi, ir arī risinājumi
"Hidroenerģija ir zaļā enerģija, vietējais resurss, kas nerada izmešus. Mums Latvijā ir paveicies ar ļoti daudz ūdeņiem, to skaitā upēm. Būtu pavisam nesaimnieciski, ja mēs savus resursus neizmantotu enerģijas ražošanā. Ražojot vairāk savu elektroenerģiju, tā būs mazāk jāpērk citās valstīs. Viens divi procenti mazajās HES ražotās elektroenerģijas īpatsvars kopējā ražotajā daudzumā nav nemaz tik maz," teic MHA valdes priekšsēdētājs Kaspars Gailītis.
Viņš uzsver – nereti mazo HES saimniekiem viņu naudas interešu apmierināšanai pārmet iznīcinošu attieksmi pret dabu. K. Gailītis aicina mazās HES vērtēt saprātīgi: "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir saskaitījis, ka Latvijā uz upēm pavisam izveidoti aptuveni 1000 aizsprosti. Līdztekus senajiem dzirnavu aizsprostiem cilvēki bez atļauju saņemšanas ir arī dažādu savu vajadzību apmierināšanai radoši izveidojuši akmeņu krāvumus un citus aizsprostus, kas ietekmē upju veselību un, protams, arī zivis. Aizsprosti, pie kuriem mazās HES ražo elektrību, ir sakārtoti. Mums daudz pārmet par to, ka mazās HES neļauj zivīm nārstot. Piekrītam daļēji. Lauku atbalsta dienests ir piešķīris naudu dabisko zivju ceļu izveidei. Patlaban notiek pirmā šāda veida projekta īstenošana. Ropažu pašvaldība ziņo, ka Ropažu HES ietekmētajā Lielās Juglas posmā pārbūvēs Ropažu dambi un uzbūvēs zivju ceļu, kas līdzinās dabiskas upes gultnei. Zivju ceļš ļaus zivīm turpināt ceļu augšup pa upi, potenciāli uzlabojot zivju populācijas stāvokli Lielajā Juglā. Vienlaikus saglabās HES darbību un vēsturisko derivācijas kanālu ar dzirnavu dīķi, kā arī iedzīvotāju iecienīto peldvietu Lielajā Juglā."
Viņš par vienu no vislielākajiem mazo hidroenerģijas ražotāju izaicinājumiem nosauc šābrīža iesaldēto stāvokli Ministru kabineta noteikumos nr. 27 iekļautie nosacījumi, kas aizliedz gan būvēt jaunas HES, gan atjaunot pagājušajā gadsimtā izveidotos un daudzviet sabrukušos dzirnavu aizsprostus. MHA vadītājs arī uzsver, ka uzraugs – VVD – mazo HES pārbaudēs fiksē maz pārkāpumu, turklāt prasību neievērotāji esot vieni un tie paši pieci seši mazo HES saimnieki.
Valsts vides dienesta secinājumi
VVD attīstības un uzraudzības departamentā teic, ka dienests veic visaptverošu HES kontroli, galvenokārt ietverot fiziskas pārbaudes objektos, kā arī dabas resursu nodokļa aprēķina pareizības kontroli.
Pārbaudes var būt gan plānotas, par kurām hidroelektrostaciju operatorus iepriekš informē, gan neplānotas. Neplānotas HES kontroles veic gadījumos, kad saņemta sūdzība, vai inspektors, dodoties uz citu objektu, pamana, piemēram, viņaprāt, pārāk augstu vai pārāk zemu ūdenslīmeni HES ūdenskrātuvē. Šādos gadījumos inspektors apstājas pie objekta un nolasa mērlatas rādītājus.
Par HES darbību VVD saņem sūdzības Vides SOS mobilajā aplikācijā, pa tālruni vai e-pastā. 2023. gadā saņemtas 33 sūdzības par 24 hidroelektrostacijām, no kurām apstiprinājušās trīs. 2024. gadā saņemtas 22 sūdzības par 12 HES, no kurām apstiprinājušās četras sūdzības. Pērn saņemtas 20 sūdzības par 12 HES, no tām apstiprinājušās desmit. Saņemto sūdzību daudzums norāda, ka vidēji ik gadu tās saņem par aptuveni 11% no visām HES, kas liecinot, ka kopumā mazās HES darbojas atbilstoši vides prasībām.
Uzziņa
Būtiskākie pārkāpumi mazo HES darbībā
- Lielākā daļa mazo HES darbojas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 2025. gadā sākts administratīvā pārkāpuma process vai izdots lēmums par veicamajām rīcībām tikai 3,5% gadījumu jeb trīs HES. 2024. gadā būtiski pārkāpumi, par kuriem sākti administratīvie procesi vai izdoti lēmumi, konstatēti mazāk nekā 5% gadījumu, savukārt 2023. gadā sodītas 8% gadījumu.
- VVD secina, ka arī zemnieku saimniecības saņēma administratīvos sodus par pārkāpumiem. 2025. gadā sodīta viena zemnieku saimniecība, 2024. un 2023. gadā pavisam sodītas četras zemnieku saimniecības. Pārkāpumu izdarījušās zemnieku saimniecības neatkārtojas, ik gadu pārkāpumi fiksēti citās zemnieku saimniecībās.
- Visvairāk izplatītie pārkāpumi ir šādi: ūdenslīmeņa neievērošana, HES būvju tehniskais stāvoklis, mērlatas nolasāmība un novietojums, dabas resursu nodokļa (DRN) aprēķina pareizības kontrole (2023. gadā neprecīzi aprēķināts DRN bija otrs biežākais konstatētais pārkāpums HES darbībā (12 HES). Tomēr kopš 2023. gada DRN aprēķina kļūdas samazinās. 2024. gadā problēmas aprēķinos konstatētas trīs HES).
Avots: Valsts vides dienests
Komentārs
Sabiedrība gūst būtisku labumu
Zane Leimane, Klimata un enerģētikas ministrijas stratēģiskās komunikācijas un sabiedrības līdzdalības departamenta vecākā eksperte:
– Latvijas sabiedrība no mazo HES darbības gūst būtisku labumu. Enerģētiskā drošība – mazas, pa valsts teritoriju vienmērīgi izkliedētas elektroenerģijas ražošanas jaudas, kas valsts lielā energotīkla darbības traucējumu gadījumā var kalpot par lokālu elektroenerģijas nodrošinājumu. Šis aspekts jau patlaban ir iekļauts Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā (NEKP) paredzētajās rīcībās (NEKP 3.5.17. rīcība, kas mērķēta uz izpētes veikšanu par reģionālo mikrotīklu un energosalu izveidošanu). Mazās HES saražo tuvu 10% no Latvijā gadā pavisam ražotās atjaunīgās elektroenerģijas. Mazās HES darbojas kā sava veida saules enerģijas kompensētājas tāpēc, ka elektroenerģiju lielā daudzumā tās tradicionāli ražo vēlākā rudenī, ziemā un agrā pavasarī, kad Latvijā pēdējos gados strauji izveidotās saules elektrostacijas ražo ļoti nelielu daudzumu, un otrādi. Vēl svarīga ir zudumu samazināšana elektroenerģijas sadales tīklos, saražoto enerģiju uzreiz patērē mazā attālumā turpat netālu. Tāpēc sadales tīkla operatoram jāiepērk mazāk elektroenerģijas energotīkla balansēšanas nodrošināšanai, kas atspoguļojas zemākos sadales tarifos gala patērētājiem.
Mazajās HES ražo zaļu enerģiju. Tās ražošanas procesā netiek izdalītas nekādas siltumnīcefektu izraisošās gāzes un tiek radīts CO2 ietaupījums (gadā Latvijā strādājošās mazās HES rada aptuveni 30 000 tonnu CO2 ietaupījumu). HES ūdenskrātuves plaši izmanto rekreācijai, tās ir mītnes vieta un patvērums karstās vasarās nemigrējošo sugu zivīm, kā arī dzīves un barošanās vieta migrējošiem un nemigrējošiem ūdensputniem.
HES ūdenskrātuves novadu civilās aizsardzības plānos mēdz būt nostiprinātas kā ūdens ņemšanas vietas ugunsdzēsības vajadzībām. Mazo HES uzturētie aizsprosti mēdz tikt izmantoti gājēju un transportlīdzekļu kustībai, tādējādi nodrošinot satiksmi starp pretējiem krastiem.
No dabas aizsardzības skatpunkta vissvarīgākais izaicinājums ir sabalansēt ar mazo HES nozares darbību un iespējamu attīstību saistītus ūdeņu aizsardzības mērķus un no tiem izrietošās nepieciešamās rīcības (pieļaujamā ūdenslīmeņa augšpus un lejpus HES ievērošanu un uzraudzību, pietiekama ūdens daudzuma – ekoloģiskā caurplūduma – nodrošināšanu upē, zivju migrācijas nodrošināšanu, ierīkojot zivju ceļus u. tml.).
2024. gadā VVD uzraudzībā esošo 139 mazo HES kopējā jauda (atbilstoši pārvades sistēmas operatora AS Augstsprieguma tīkls datiem) bija 29,67 MW. Mazās HES 2024. gadā saražoja un tīklā nodeva 55,49 GWh, kas ir aptuveni 1,8% no Latvijas HES kopējā saražotā daudzuma jeb mazāk nekā 1% no kopējā Latvijas elektroenerģijas gada patēriņa daudzuma.
Jaunu mazo HES operatoru ienākšanai nav ierobežojumu, tomēr procesā nepieciešamas atļaujas, vides novērtējumi un infrastruktūras pieslēgumi.
