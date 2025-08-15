Clear 13 °C
P. 15.08
Dzelde, Zelda, Zenta
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#motocikli #sacensības #sportisti

Brāļu Lielbāržu īpašais posms

Gints Narogs / Latvijas Avīze
2025. gada 15. augusts, 00:00
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 15. augusts, 00:00
Brāļi Daniels un Bruno Lielbārži pērn kļuva par pasaules vicečempioniem, bet šosezon tehnisku problēmu dēļ tikai sezonas vidū viņiem izdevies kārtīgi ieskrieties.
Brāļi Daniels un Bruno Lielbārži pērn kļuva par pasaules vicečempioniem, bet šosezon tehnisku problēmu dēļ tikai sezonas vidū viņiem izdevies kārtīgi ieskrieties.
Foto: Team Lielbarzi/Facebook

Nedēļas nogalē Madonā Smeceres silu, kuru vairāk pazīstam kā distanču slēpotāju sacenšanās vietu, pierībinās jaudīga tehnika.

Reklāma

Pēc vairāku gadu pārtraukuma Latvijā notiks pasaules čempionāta posms motokrosā ekipāžām jeb tautā sauktajām "blaķenēm". Īpašs tas būs 19 gadus vecajiem dvīņubrāļiem Danielam un Bruno Lielbāržiem, jaunekļiem, kuri jau trešo gadu brauc šīs motosporta klases elitē, pērn daudziem par pārsteigumu izcīnot pasaules vicečempionu titulu. Par gaidāmo izaicinājumu un šīs sezonas gaitām intervijā "Latvijas Avīzei" stāsta ekipāžas pilots Daniels.

D. Lielbārdis: "Latvijas posmu esam gaidījuši trīs gadus, kopš braucam pasaules čempionātā. Kopš uzzinājām, ka Madonā būs posms, tas mums kalendārā kļuva īpašs, cerams, ka izdosies arī uzrādīt labu rezultātu. Pagājušajā nedēļā bijām komercmačos Beļģijā, viens no sponsoriem samaksāja, lai tur aizbraucam, bet tās vairāk bija tādas izklaides sacensības, ar labu sastāvu, bet nekas pārāk nopietns.

Madonā ir jūsu mājas trase. Tas dod zināmas priekšrocības?

Savulaik trenēties mēs sākām citā trasē, taču šī noteikti ir mūsu mājas trase, arī vistuvāk mūsu mājām. Ja kaut ko vajag notestēt mocim, braucam uz Smeceres silu. Tas, ka zinām tur katru vietu un daudz šajā trasē esam braukuši, cerams, mums būs papildu plusiņš pret konkurentiem, jo neviens cits no pasaules čempionāta vadošajiem braucējiem tur vēl nav bijis. 

Madonas trase noteikti nav grūtākā, kurā braukts, bet tā atšķiras no citām ar savu reljefu. Trase ir smilšaina, taču ar lieliem kalniem, jābrauc lejā, augšā, lejā, augšā.

Domāju, ka citiem ar to sākumā būs grūti. Trasē šobrīd ir liels ātrums, jo tā nav izsista, cerams, ka tāda pēc iespējas ilgāk arī saglabāsies, lai ir vairāk apdzīšanu un sacensības ir baudāmākas skatītājiem.

Šī ir ļoti lietaina vasara, jo īpaši Madonas pusē. Tas nav iespaidojis trases kvalitāti?

Madonas trases īpatnība ir tāda, ka, ja tur arī daudz ir nolijis, tā vienalga ir braucama un dubļi neizveidojas. Tagad trasē arī daudz kas izdarīts, ūdens nepaliek uz trases, bet aizplūst projām, turklāt nedēļas nogalē sola labu laiku, tāpēc, ja arī mazliet uzlīs, tad tas nāks tikai par labu. No organizatoru puses ir izdarīts maksimums, tāpēc visam vajadzētu būt labi.

Jūsu ekipāžai šīs sezonas sākums gan sanāca sarežģīts, jo tikai ceturtajā posmā Polijā tikāt uz goda pjedestāla. Kas bija par vainu?

Jā, sākums nebija labs, jo bija problēmas ar tehniku. Tikai pēc pirmajiem posmiem atklājām, ka ir problēmas ar motocikla rāmi. Kad to samainījām, braukšana aizgāja, tagad viss iet uz augšu, ar katru posmu kļūstam ātrāki, pierodam pie ātruma un atkal izjūtam to, kā ir braukt citiem pa priekšu.

Kas tam rāmim bija par vainu, kaut kas specifisks?

Mums bija divi rāmji un abi uztaisīti mazliet šķībi. Vizuāli to nevarēja redzēt, sapratām tikai vēlāk, kad bijām nomainījuši visu pārējo. Sezona jau bija sākusies, bet jaunu rāmi, kurus mums piegādā desmitkārtējais pasaules čempions Daniels Vilemsens, tik ātri nevarēja dabūt. Ar šķību rāmi ir grūtāk pabraukt, rokas piesitas, līkumā negriežas tik labi, arī lēcieni nav tādi, kādus vajadzētu.

Reklāma
Reklāma
Ieteiktie raksti

Šobrīd pēc septiņiem posmiem kopvērtējumā esat piektie, bet labāko trijnieks nemaz nav tik tālu. Mērķis ir tikt uz pjedestāla?

Uz kopvērtējumu mēs šobrīd neskatāmies, ejam no posma uz posmu, mēģinām cīnīties par uzvarām. Ja sezonas beigās būsim tikuši trijniekā, protams, būsim priecīgi, bet tas nav mūsu mērķis.

Kā šogad ar konkurenci, šķiet, ka ir vēl vairāk ekipāžu, kas cīnās par pjedestāliem?

Tieši tā, konkurence ir lielāka, lai tiktu sešiniekā, ir pamatīgi jācīnās. Tie, kas pērn brauca par piekto, sesto, septīto vietu, tagad jau ir spējīgi cīnīties par trijnieku.

Pagājušā gada pasaules čempions Marvins Vanlušens ir vēl zemāk, viņam gan bija veselības problēmas, tāpēc nav startējis visos posmos.

Pirms trim gadiem, kad sākāt braukt pilnu pasaules čempionāta sezonu, bijāt pārliecinoši jaunākie dalībnieki. Tagad arī saglabājat šo statusu?

Starp tiem, kas aizvada pilnu sezonu, joprojām esam jaunākie, bet atsevišķos posmos ir bijušas ekipāžas, kur pilotam ir 18 gadi, kantētājam 16–17. Bet viņi vēl nebrauc tādā līmenī, lai izturētu visu sezonu.

Kā pa šiem trim gadiem ir mainījusies jūsu komanda?

Esam krietni pieredzējušāki, arī profesionālāki, gan braukšanas ziņā, gan komanda kā tāda. Zinām, kā labāk darīt, kur ietaupīt, ko noteikti vajag, bet bez kā var iztikt. Kopā ar sponsoriem ir kļuvis labāk, taču vienmēr var būt labāk, lai visu, ko vajag, patiešām varētu dabūt.

Vai budžeta smagums joprojām ir uz ģimenes pleciem, vai sponsoru devums tagad jau ir lielāks?

Vairāk nekā puse nāk no sponsoriem, bet joprojām ir jābalstās arī uz ģimeni. Pērn mums sezonā bija nepieciešami 120–130 tūkstoši eiro, šosezon vēl neesam veikuši aprēķinus, bet būs līdzīgi. Mums ir ļoti laba un saliedēta komanda. Uz sacensībām braucam ar lielo fūri, kura ir pielāgota dzīvošanai, tajā var sagulēt un komfortabli uzturēties desmit cilvēki. Braucam visa ģimene – tētis ir viens no diviem mūsu mehāniķiem, mamma ir atbildīga par ēdināšanas lietām, sadzīvi, līdzi dodas arī mūsu soctīklu menedžere, kā arī atbildīgais par atribūtiku un sadarbību ar faniem. Dažreiz ir līdzi arī trešais mehāniķis un, protams, arī mūsu mazais brālis. Citreiz, ja ir pieejamas lētākas biļetes, puse no komandas lido, bet pārsvarā jau braucam.

Tad jau gandrīz visu laiku tāda kā māju sajūta, arī dodoties tālākā braucienā?

Apstākļi ir komfortabli – duša, tualete, virtuve, normālas guļvietas. 

Pa šiem gadiem gan sakrājies, ka fūrē vispār negribas dzīvoties, bet, ja uz vienu nedēļas nogali jāaizbrauc, tad nav tik traki.

Jums abiem šogad palika 19 gadi, vecums, kad jaunieši absolvē skolu.

Jā, mēs arī šogad beidzām Madonas vidusskolas 12. klasi. Šobrīd skatāmies dažādas opcijas, ko darīt tālāk, jo abi ar brāli gribam mācīties. Mums gan vēlāk tika atsūtīti eksāmenu rezultāti un pieteikšanās laiku augstskolās nedaudz nokavējām, taču vēl jau var tikt, iespējams, ziemā. Apzināmies, ka ar motokrosu visai dzīvei nenopelnīsim.

Kas bez motokrosa vēl interesē?

Ikdienā tie hobiji kaut kā vienmēr tāpat sasaistās kopā ar sportu. Patīk uzspēlēt basketbolu, ja varam, divas trīs reizes nedēļā ejam paspēlēt. Mums patīk aktīvā atpūta, neesam mājās sēdētāji, tās pašas videospēles man nekad nav patikušas. Skolas gados aktīvi nodarbojāmies ar vieglatlētiku, kas mums ziemā kalpoja kā sagatavošanās motokrosam. Ar brāli piedalījāmies arī sacensībās, un izdevās izcīnīt gana labas vietas. Bijām vispusīgi, tāpēc patika daudzcīņa, jo, lai izceltos kādā vienā specifiskā disciplīnā, tad pietrūka tehnikas, taču daudzcīņā katrā disciplīnā varējām kaut ko pa mazumiņam, un kopumā tie punkti savācās. Arī tagad ziemā mums vieglatlētika ir gatavošanās procesa pamats.

Cik saprotu, tad motokross jūsu dzīvē ienāca vēl pirms skolas?

Jā, jo mums ar brāli jau viena gada vecumā uzdāvināja katram pa mazam kvadriciklam, 3–4 gadu vecumā piedalījāmies pirmajās sacensībās, bet ar "blaķeni" braucam no septiņu gadu vecuma. Vecāki negribēja, ka konkurējam savā starpā, tāpēc tas bija zelta vidusceļš. Protams, tas arī liels tēta Kaspara nopelns, jo viņam motori patikuši vienmēr, pats savulaik braucis autokrosā, no bērna kājas veda mūs skatīties motokrosa sacensības. Pirmo motociklu mums sagādāt palīdzēja Kaspars Stupelis, ar kuru tētis gāja vienā klasē. Kaspars Stupelis mums bija paraugs, skatījāmies, kā viņš brauc. Kristeru Serģi un Arti Rasmani braucam gan esam redzējuši tikai videoierakstos. Tās cilvēku masas, kas brauca uz Ķeguma trasi, lai redzētu, kā viņi brauc, bija kaut kas nereāls, tirpiņas skrien pār muguru skatoties.

Madonā jau būs līdzīgi!

Domāju, tik traki gan nebūs, bet ceram, ka būs daudz skatītāju un mums izdosies viņus iepriecināt. Mums savi atbalstītāji ir katrā posmā, lai kur arī mēs brauktu. Liels paldies viņiem par to.

Pasaules čempionāta kopvērtējums

Pēc septiņiem no desmit posmiem

  • Kūns Hermans/Bens van den Bogārts (Nīderlande) 251
  • Kilians Prunjē/Evans Prunjē (Francija) 243
  • Brets Vilkinsons/Džo Milards (Lielbritānija) 231
  • Tims Leferinks/Sems Leferinks (Nīderlande) 195
  • Daniels Lielbārdis/Bruno Lielbārdis (Latvija) 189
  • Džastins Kēbens/Dions Rītmans (Nīderlande) 188

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Tēma
Motosports
Tēmturi
#motocikli #sacensības #sportisti
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
DDvestkopa

Dārzs un Daba vēstkopa

Pieraksties vēstkopai un saņem aktuālo dārza darbu kalendāru un rakstu izlasi katru nedēļu.

PIERAKSTIES ŠEIT

Dārzs un Daba vēstkopa

Pieraksties vēstkopai un saņem aktuālo dārza darbu kalendāru un rakstu izlasi katru nedēļu.

PIERAKSTIES ŠEIT
PAR SVARĪGO
Reklāma