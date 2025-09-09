Tieši pirms nedēļas pēc ilgākas pauzes plašākai publikai par sevi atgādināja Rīgā kopumā pretrunīgi uzņemtais nekustamo īpašumu projekts "Riga Waterfront", ko attīsta Apvienoto Arābu Emirātu nekustamo īpašumu uzņēmums "Eagle Hills".

Plašākas ziņas par bijušās industriālās teritorijas Andrejsalā un Andrejostā pakāpenisku pārvēršanu par jaunu dzīvojamo rajonu ar luksusa un "premium" klases dzīvokļiem, kā arī mūsdienīgu un modernu infrastruktūru izskanēja pagājušā gada sākumā. "Riga Waterfront" vīzija esot radīt pārdomātu un ērtu pilsētvidi ar dzīvojamām mājām, viesnīcām, slidotavu, modernu kruīzu kuģu termināli, rosīgu iepirkšanās un gastronomijas centru vēsturiskās spēkstacijas ēkā, kā arī gleznainu promenādi gar Daugavas krastu, kas būšot atvērta pastaigām ikvienam rīdziniekam un galvaspilsētas viesim. Projekta "Riga Waterfront" lielākais akcionārs un investors ir "Eagle Hills" valdes priekšsēdētājs Mohameds Ali Alabbars, savukārt viņa Latvijas partneri piedalās ar zemi apmēram 50 ha platībā. Andrejsalas un Andrejostas teritorijas īpašnieki pastarpināti ir ekspremjera Andra Šķēles un tagadējā Rīgas domnieka Aināra Šlesera ("Latvija pirmajā vietā") ģimeņu locekļi, kā arī "Rietumu bankas" akcionārs Leonīds Esterkins.

Trīs miljardu solījums

Pērn janvārī "Eagle Hills" valdes priekšsēdētājs Alabbars un toreizējais Rīgas mērs Vilnis Ķirsis parakstīja sadarbības memorandu par projekta attīstīšanu. Pilsēta solīja "zaļo koridoru" nepieciešamo lēmumu pieņemšanā, bet arābu investors turpmākajos gados "Riga Waterfront" projektā apņēmās ieguldīt līdz pat trim miljardiem eiro.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē