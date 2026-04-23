Vācijas aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss trešdien iepazīstinājis ar pirmo militāro stratēģiju Federatīvās Republikas vēsturē, kurā par galveno draudu Eiropā atzīta Krievija.
Vienlaikus Pistoriuss iepazīstināja ar Bundesvēra attīstības plānu. Abu dokumentu detaļas ir noslepenotas. "Krievija pārapbruņojoties gatavojas militārai pretstāvei ar NATO un militāra spēka pielietošanu uzskata par likumīgu instrumentu savu interešu īstenošanai," brīdināja ministrs. Dokumentā norādīts, ka Krievija "rada priekšnoteikumus militāram uzbrukumam NATO valstīm" un jau tagad īsteno hibrīdkara operācijas, tajā skaitā arī pret Vāciju. Maskava Rietumus uztver kā principiāli naidīgus, cenšas graut NATO vienotību, atraut ASV no Eiropas, panākt alianses krahu un paplašināt savu ietekmes sfēru, uzsvēra Pistoriuss. Viņš norādīja, ka spiegošana, diversijas, kiberuzbrukumi un dezinformācijas kampaņas vairs nav izņēmums, bet kļuvušas par pastāvīgu apdraudējumu. "Mēs pārveidosim Bundesvēru par stiprāko konvencionālo armiju Eiropā. Īstermiņa perspektīvā mēs paaugstinām savas aizsardzības spējas, vidējā termiņā tiecamies pēc ievērojamas potenciāla palielināšanas, bet ilgtermiņā nodrošināsim tehnoloģisko pārsvaru," aprakstot armijas attīstības ieceres, pavēstīja Pistoriuss.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
