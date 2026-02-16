Lai arī Visumā ir daudz savdabīgu, aizraujošu, neatklātu lietu, tomēr pagaidām visintriģējošākais noslēpums ir par to, ir vai nav tur tādas supercivilizācijas, kuru radīto tehnoloģiju iespējas iziet ārpus cilvēka sapratnes robežām. Zīmīgi šķiet arī tas, ka akadēmiskā zinātne pārliecinoši izvairās pat apspriest jautājumus par visaugstākā jeb Kardaševa skalas 4. līmeņa civilizācijām, kas varētu būt spējīgas brīvi manipulēt ar realitāti tādos mērogos, kurus par sevi mazliet pāri mēram iedomīgā cilvēce pagaidām vēl nav pat spējīga apjēgt.

Kardaševa skala

Vispirms acīmredzot vajadzētu atsvaidzināt atmiņā to, kas ir tā dēvētā Kardaševa skala, pēc kuras noteic iespējamo ārpuszemes civilizāciju klasifikāciju. Šis instruments iegājis apritē kopš 1964. gada, un to piedāvāja krievpadomju astrofiziķis Nikolajs Kardaševs nolūkā ar to novērtēt civilizāciju tehnoloģiskās attīstības līmeni. Sākotnēji šī skala paredzēja trīs tipus.

1. tipa civilizācija apguvusi savas planētas enerģētiskos resursus aptuveni 10^16 vatu apjomā. Zeme pagaidām nav sasniegusi pat šādu līmeni, tai šajā skalā piešķirta vieta aptuveni 0,73 atzīmes līmenī.

2. tipa civilizācija spēj pilnībā izmantot sava centrālā spīdekļa enerģiju 10^26 vatu apjomā. Lai to kaut vai tikai pamēģinātu iedomāties, jāuzbur acu priekšā Daisona sfēra, kas aptver Sauli un savāc ikkatru tās izstaroto fotonu.

