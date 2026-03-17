Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un val-došajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.Metāls – rudens un vakara skaud-rums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespies-ti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
17. marts – Jan Metāla Tīģeris (Koks) pārbauda uz izturību. Tas mīl radīt ierobežojumus, tādēļ esi gatavs, ka lietas nenotiks pierastajā kārtībā.
18. marts – Iņ Metāla Trusis (Koks) necieš runāšanu visriņķī un apkārt. Saki, ko vēlies, citādi uzrīkos drāmu un emociju uzplūdā var plēst traukus.
19. marts – Jan Ūdens Pūķim (Zeme) tik daudz informācijas, ka tas bāžas virsū ikvienam un jebkurā vietā. Tomēr reklamēt preci tas prot tik aizrautīgi, ka var nākties pārtērēties ne pa jokam.
20. marts – Iņ Ūdens Čūska (Uguns) instinktīvi jūt vajadzīgos cilvēkus. Laba diena, lai satiktos, aprunātos, apmainītos viedokļiem, bet rezultātā izdarītu tomēr pa savam.
21. marts – Jan Koka Zirgs (Uguns) aizrauj ar nerimstošu enerģiju un jebkurā cilvēkā uzjunda kārtīgu sacensību garu. Meties piedzīvojumos, līksmi svini dzīvi un panākumus!
22. marts – Iņ Koka Kaza (Zeme) mīl rīkot draudzeņu tusiņus un radu salidojumus. Pārskati savlaikus kūku un salātu receptes.
23. marts - Jan Uguns Pērtiķis (Metāls) pārvietojas tik ātri un zibenīgi maina lokāciju, pārlec no viena temata uz otru, ka dienas beigās tomēr jāpārbauda, vai steigā nav kaut kas palaists garām.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem