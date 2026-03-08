Pirmoreiz to svinēja 1911. gadā Austrijā, Dānijā, Vācijā un Šveicē, bet kopš 1975. gada to oficiāli atzīmē arī Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO).
Laika gaitā 8. marts kļuvis par dienu, kad daudzviet rietumvalstīs tiek godināti sieviešu sasniegumi sabiedrībā, politikā un ekonomikā, vienlaikus pievēršot uzmanību arī problēmām, ar kurām sievietes joprojām saskaras.
Savukārt citur, arī daudzās postpadomju valstīs, šī diena vairāk saglabājusi svētku raksturu, kad sievietes sveic ar ziediem, dāvanām un pateicības vārdiem, retāk akcentējot līdztiesības jautājumus.
