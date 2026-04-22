Rīgas pašvaldības policija aizturējusi vīrieti, kurš Avotu apkaimē uzbrucis citai personai, liecina policijas sniegtā informācija.
Incidents noticis 4. aprīlī gājēju tunelī, kur Videonovērošanas centra darbinieki kamerās pamanīja nekustīgi guļošu cilvēku. Pārskatot ierakstus, konstatēts, ka pirms tam cietušajam uzbrucis vīrietis, iesitot viņam pa seju.
Notikuma vietā ieradušies pašvaldības policisti konstatēja, ka cietušais nereaģē uz apkārt notiekošo un viņam ir redzamas asinis sejas rajonā. Līdz mediķu ierašanās brīdim likumsargi uzsāka atdzīvināšanas pasākumus, veicot sirds masāžu.
Pēc Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes ierašanās policisti nodrošināja teritoriju, lai mediķi varētu netraucēti sniegt palīdzību.
Vienlaikus tika uzsākta uzbrucēja meklēšana. Apsekojot apkārtni, drīz vien tika pamanīts aprakstam atbilstošs vīrietis, kurš tika aizturēts.
Vēlāk notikuma vietā ieradās Valsts policija, kas pārņēma lietas izmeklēšanu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu