TV šova "Slavenības. Bez filtra" dalībnieki, uzņēmēji Juris un Jesica Zundovski ir uzsākuši ambiciozu projektu. Viņu līdzšinējais barberšops pašlaik atrodas rekonstrukcijas fāzē, lai drīzā nākotnē pārtaptu arī par modernu bāru. Kamēr telpās norit aktīva rosība, Jesica neslēpj savu pārliecību par tradicionālo lomu sadalījumu ģimenē un darbā.
Plānojot veicamos uzdevumus, Juris cer uz raitu procesa virzību, savukārt Jesica jau lūkojas noslēguma virzienā: "Tas būtu lieliski, tad mums atliktu tikai ģenerālā tīrīšana... un vēl pāris sīkumiņi," viņa teic, neslēpjot prieku par gaidāmo svinīgo atklāšanu. Tomēr praktiskā darbu izpildē neiztiek bez nelielām ķibelēm. Kad pienāk laiks uzstādīt plauktus un labot alus krānu, izrādās, ka instrumenti palikuši automašīnā. Juris to skaidro ar cerību izvairīties no liekas staigāšanas: "Tāpēc, ka es cerēju, ka nevajadzēs liekas kustības darīt." Uz ko sieva reaģē ar kritiku, norādot, ka šāda pieeja ir viņa lielākais klupšanas akmens.
Diskusijas par to, kur novietot mantas, lai tās netraucētu meistariem, beidzas ar Jura piekāpšanos: "Labi, darīsim, kā tu saki, nedusmojies. Tas ir galvenais," viņš nosaka. Jesica uzsver, ka viņas mērķis nav strīdēties, bet gan nodrošināt efektīvu darba gaitu. Aizkadrā Jesica skaidro, ka šis posms ir izaicinošs: "Mēs patlaban esam ceļā, lai nomainītu sava salona konceptu." Viņa atzīst, ka realitātē viss prasa daudz vairāk pūļu un laika nekā plānots, jo jāpielāgo ne tikai mēbeles, bet visa telpas funkcionalitāte jaunajam bāra formātam.
Jesica sevi raksturo kā estēti, kurai nepieciešamas pastāvīgas vizuālas pārmaiņas: "Es esmu no tiem cilvēkiem, kas reizi pāris mēnešos pārbīda mēbeles, kam vajag nopirkt kādu bilžu rāmīti vai kādu nieciņu, kas uzreiz maina visu mājas sajūtu." Runājot par darbu, viņa ir kategoriska – peļņa un tehniskās rūpes gulstas uz Jura pleciem. Jesica uzskata, ka "sievietei ir jāstrādā savam priekam, nevis jālauž mugura un jāpelna nauda". Viņa noliedz mūsdienu tendences, sakot: "Es neesmu par vienlīdzību un tamlīdzīgām muļķībām. Es uzskatu, ka vīrietis ir galva, viņš ir pelnītājs. Es vairāk esmu no tiem, kas koriģē visas lietas un pieņem vizuālus lēmumus. Darba lietas es atstāju vīrieša ziņā."
