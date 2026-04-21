Rīgas mikrorajonos sērijveida dzīvokļu vidējā cena gada pirmajā ceturksnī augusi par 5%, teikts nekustamo īpašumu kompānijas "Arco Real Estate" sērijveida dzīvokļu tirgus jaunākajā pārskatā.
Martā sērijveida dzīvokļu vidējā cena Rīgā bija 928 eiro par kvadrātmetru. Cena bija par vidēji 43% zemāka nekā 2007. gada 1. jūlijā, kad neremontēta sērijveida dzīvokļa vidējā cena sasniedza visu laiku augstāko atzīmi – 1620 eiro par kvadrātmetru. "Arco Real Estate" pārskatā atzīmēts, ka cenas pieaugums šogad ir lielāks nekā visā iepriekšējā gadā kopumā. Par cenu palielinājuma iemeslu joprojām var uzskatīt dzīvokļu nepietiekamo piedāvājumu visos Rīgas mikrorajonos. Tāpat kompānijā atzīmē, ka martā sērijveida dzīvokļu vidējās cenas pieaugums bija augstākais pēdējo gadu laikā.
Rīgas lielākajos mikrorajonos kopš 2026. gada sākuma dzīvokļu cenas palielinājušās par 2–7%. Lielākās cenu izmaiņas novērotas Imantā, kur tās šogad palielinājās par 7%. Arī Pļavniekos šogad sērijveida dzīvokļu cenu pieaugums bija lielāks nekā citos mikrorajonos – cenas palielinājušās par vidēji 6%. Pārējos Rīgas mikrorajonos cenu izmaiņas šogad nepārsniedza 5%. Vismazākās cenu izmaiņas bija vērojamas lētākajā mikrorajonā – Bolderājā.
Sērijveida dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena martā vienas istabas dzīvokļiem palielinājās par 1,8%, divu istabu dzīvokļiem – par 2,2%, trīs istabu dzīvokļiem – par 2,1%, bet četru istabu dzīvokļiem – par 1,2%. Kopš šā gada sākuma visvairāk pieaugusi divu istabu dzīvokļu cena – par 5%. Martā visos Rīgas lielākajos mikrorajonos varēja novērot dzīvokļu vidējās cenas palielinājumu. Lielākais vidējās cenas pieaugums novērots Āgenskalnā, Imantā un Vecmīlgrāvī, kur cenas mēneša laikā pieauga par vairāk nekā 2%. Martā dzīvokļu cenas vismazāk izmainījās Bolderājā.
Martā dārgākie dzīvokļi saglabājās 119. un 104. sērijas mājās, kurās cenas divistabu dzīvokļiem apmierinošā stāvoklī bija robežās no 56 000 līdz 57 000 eiro atkarībā no atrašanās vietas.
Savukārt lētākās bija lietuviešu projekta mājas, kur divistabu dzīvokļu cenu amplitūda bija no 32 000 līdz 46 000 eiro, un Hruščova laika mājas, kurās cenas divistabu dzīvokļiem bija robežās no 30 000 līdz 48 000 eiro atkarībā no mikrorajona.
Jāatzīmē, ka nesen tika publicēts arī nekustamo īpašumu kompānijas "Latio" apskats, kur atzīmēts, ka Rīgas dzīvokļu tirgū veidojas arvien lielāka plaisa starp pārdevēju gaidām un realitāti – sludinājumos prasītās cenas vidēji ir par 20–25% augstākas nekā faktiskajos darījumos. "Latio" min, ka šī gada pirmajā ceturksnī sludinājumos vidējā prasītā summa par dzīvokli Rīgā pārsniegusi 125 000 eiro, kas ir augstākais rādītājs kopš 2022. gada. "Latio" eksperti šādu cenu lēcienu sludinājumos saista ar dažādiem faktoriem, tostarp Saeimā iesniegto iniciatīvu par otrā pensiju līmeņa kapitāla nodošanu iedzīvotāju rokās, kas varētu aktivizēt tirgu. Lai gan šobrīd priekšlikuma izskatīšana ir apturēta, pārdevēji jau sākotnēji bijuši "zemajā startā" un reaģējuši ar augstākām pārdošanas cenām.
