Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociāciju (LLĢĀA) turpmāk vadīs tās līdzšinējais viceprezidents un valdes loceklis, Rīgas Stradiņa universitātes docents Ainis Dzalbs.
Viņš nomainīs līdzšinējo LLĢĀA vadītāju, Saeimas deputāti Līgu Kozlovsku, kura 17. aprīlī notikušajā LLĢĀA sapulcē no amata atkāpusies. Kozlovska asociāciju vadīja 25 gadus kopš tās dibināšanas. Par LLĢĀA viceprezidentu ievēlēts valdes loceklis Reinis Siliņš no Skultes.
Dzalbs aģentūrai LETA sacīja, ka kopumā pacientiem vajadzības ir "dažādas un lielas". Plašākā mērā LLĢĀA turpmāk gribētu strādāt pie tā, lai ģimenes medicīna kopumā būtu konkurētspējīgāka un tāda joma, kurā varētu realizēt ambīcijas, izteicās asociācijas prezidents. Tuvākajā laikā LLĢĀA ar Veselības ministriju sāks sarunas par kapitācijas modeļa jeb ģimenes ārstu darbības finansēšanas modeļa pārskatīšanu. Kā skaidroja Dzalbs, mainoties demogrāfiskajai situācijai un kopumā samazinoties cilvēku skaitam, mainās attiecība starp senioriem un gados jaunākiem cilvēkiem. Līdz ar to kapitācijas modeļa pārskatīšana ir ļoti aktuāls jautājums. Tāpat asociācija tuvākajā nākotnē plāno apspriest jaunu manipulāciju ieviešanu un papildu darbinieku piesaisti, kā arī nākamgad tikšot aktualizēts atalgojuma jautājums.
