Amerikāņu lauksaimniecības tehnikas ražotājs 'John Deere' prezentējis jauna dizaina 8R (riteņu versiju) un 8RX (kāpurķēžu versiju) traktorus un pirmo reizi ar maksimālo jaudu 634 ZS, padarot tos par jaudīgākajiem standarta traktoriem pasaulē.
Jaunā modeļa nominālā jauda ir 540 ZS. John Deere arī atklājis vēl divus traktorus šajā līnijā ar nominālo dzinēja jaudu 440 un 490 ZS. Visi trīs jaunie modeļi ir aprīkoti ar sešcilindru 13,6 litru JD14 dzinēju, kas, pateicoties PP IPM Intelligent Peak Power Management sistēmai, sasniedz maksimālo jaudu līdz 634 ZS. Salīdzinājumam – Fendt 1052 Vario Gen. 4 maksimālā jauda ir 550 ZS ar DynamicPerformance DP.
JD14 dzinējs rada maksimālo griezes momentu 2695 Nm un nemainīgu apgriezienu diapazonu no 1450 līdz 1900 apgr./min. Inteliģentā jaudas pārvaldības sistēma Peak Power nodrošina papildus 40 ZS visā ātruma diapazonā līdz 1600 apgr./min. Tas īpaši noderīgi smagiem darbiem ar jūgvārpstu un strādājot ar hidrauliskiem vai elektriskiem agregātiem.
Trīs jaunie John Deere traktori ir aprīkoti ar elektromehānisko transmisiju ar eAutoPowr jaudas sadali.
Vidējā pašmasa ir 16 950 kg, pieļaujamā pilnā transportlīdzekļa masa ir līdz 24 000 kg.
Traktoru hidrauliskā sistēma nodrošina 418 litrus minūtē.
Celtspēja ir 10,8 tonnas aizmugurē un 4,8 tonnas priekšā. 8R modelis nodrošina 177 ZS pie priekšējās jūgvārpstas. Ar jauno izturīgo neatkarīgo HD ILS piekari pagrieziena rādiuss ir 7 metri. 4. tipa aizmugurējā jūgvārpsta nodrošina maksimālo jaudu līdz 548 ZS pat stacionāros darbos, piemēram, koksnes šķeldošanā vai frēzēšanā.
John Deere var aprīkot jauno 8R traktoru ar aizmugurējām riepām līdz 2,3 m augstumā un priekšējām riepām līdz 1,85 m augstumā. Gaisa kondicionēšanas sistēma pieejama kā papildaprīkojums. 8R modelim ir 936 litru degvielas tvertne, savukārt 8RX modelim ir 1123 litru tilpums. 8RX traktori ir aprīkoti ar jaunu Soucy kāpurķēžu sistēmu. Atkarībā no modeļa zemes kontakta laukums ir līdz 4,87 kvadrātmetriem.
Command View 4 kabīnē ir atjaunināts Command roku balsts. Piedāvājumā ir Command X Plus un Command X Pro vadības sviras. Bezvadu tālruņa uzlāde, 330 grādu vējstikla tīrītājs un mīkstas aizvēršanas durvis ir standarta aprīkojumā. 8RX modeļi ir aprīkoti ar plašāku Command View 4 Plus kabīni.
Standarta aprīkojumā ietilpst Starfire 7500 uztvērējs, G5Plus Command Center displejs un JD Link savienojamība. Tas lietotājiem nodrošina automātisku trajektorijas plānošanu, automātisku stūrēšanu un pasīvo agregātu vadību.
