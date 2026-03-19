Kā jau ierasts, arī šonedēļ daudz dažādu izklaides pasākumus, sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
No 18. līdz 21. martam Liepājā norisināsies ikgadējā pastaiga Izgaismotā Liepāja ar gaismas instalāciju maršrutu. Pastaigā varēs doties no plkst. 19 līdz 23. Šāgada gaismu objektu tēma Apzinātā mērenība aktualizēs klimata un ilgtspējības attīstības jautājumus, īpaši izceļot Baltijas jūras nozīmīgumu un vēršot apmeklētāju uzmanību uz saviem ikdienas ieradumiem un to ietekmi uz vidi. Gaismas objekti būs apskatāmi gan pilsētas centra ielās, gan otrpus Tirdzniecības kanālam. Pirmo reizi apmeklētājus priecēs lielo formu lāzeru uzvedums un atsevišķas interaktīvas instalācijas. Zinātkārākie viesi pastaigā plkst. 19 varēs doties arī gida pavadībā. Bezmaksas ekskursijā var doties bez pieteikšanās. Vairāk informācijas vietnē: liepaja.lv/izgaismotaliepaja.
19. martā 17.30–18.30 Valmieras tirgū REKO Valmiera zemnieku tirdziņš.
20. martā 12:30 Viļa Plūdoņa muzejā pavasara saulgriežu svinības Lielā diena Lejeniekos ar Lieldienu aktivitāšu programmu. Piedalīsies folkloras kopa Laukam pāri. Līdzi jāņem krāsotas olas. Ieeja bez maksas.
20. martā 10–20 un 21. martā 10–17 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisināsies Rīgas Grāmatu svētki – Pavasaris 2026. Programmā grāmatu atvēršanas svētki, diskusijas, tikšanās ar grāmatu autoriem, radošās darbnīcas bērniem, lasījumi un sarunas, Lielie lasīšanas svētki 2026, grāmatu tirdziņš un maiņas punkts, arī konkursa Zelta ābele 2025 nominēto grāmatu izstāde. Ieeja bez maksas. Sīkāka informācija vietnē: gramatizdeveji.lv/jaunumi.
20.–21. martā 8–15 Cēsīs, Valmieras ielā 2 norisināsies Lielais Pavasara tirgus.
20.–21. martā 10–18 Vērmanes dārzā Rīgā Latvijas amatnieku, dizaineru un mājražotāju gadatirgus PAVASARIS.
21. martā 10–17 Āgenskalna tirgū Rīgā Neatkarīgo aldaru svētki.
21. martā 17:00 Īslīces kultūras namā norisināsies III starptautiskais folkloras festivāls Danči leišmalē, kurā pulcēsies bērni un jaunieši no Latvijas un Lietuvas, izdejojot un izdziedot savas tautas tradīcijas. Ieeja bez maksas.
21. martā 18:00 Kuldīgas kultūras centrā deju kolektīvu koncerts Saulstāvju danči. Piedalīsies dejotāji no Lietuvas, no Aizputes, Carnikavas, Druvas, Skrundas, Kuldīgas, Ķeguma, Ventspils, Limbažiem, Saldus. Ieeja 5 EUR.
21. martā 18:00 Talsu kultūras centrā VPDK Talsu Kurši sadraudzības koncerts. Ieeja bez maksas.
21. martā 19:00 Sējas kultūras namā, atzīmējot Imanta Kalniņa 85 gadu un Ārija Šķepasta 65 gadu jubileju, jauktā kora Sēja koncerts Daudz laimes!. Piedalīsies pianists Austris Kalniņš un kontrabasists Aivars Meijers. Ieeja bez maksas.
23. martā 19:00 Tiguļkalna ozolu aplī pasākums Pavasara saulstāvji folkloras kopas Talsi pavadījumā.
