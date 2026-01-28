ASV dzīvojošā latviešu un indiešu sakrālās dejas māksliniece Vija Vētra patlaban atrodas slimnīcā un rehabilitācijā pēc nopietnām veselības problēmām — kāju tūskas, infekcijas un vēlāk arī gripas, vēsta žurnāls "Kas Jauns".
Pašlaik māksliniece pārvietojas ar staiguļa palīdzību un atzīst, ka veselības stāvoklis joprojām ir sarežģīts. Viņa norāda, ka veselības stāvoklis joprojām ir sarežģīts un slimnīcā viņa uzturas kopš decembra sākuma.
Veselības stāvokļa dēļ Vētrai šobrīd nav iespējams īstenot ieceri atgriezties Latvijā. Intensīvā rehabilitācija un fiziskās spējas neļauj plānot ceļojumu, turklāt garš lidojums ar lidmašīnu viņai vairs nav pieļaujams, tāpēc māksliniece spiesta palikt ASV.
Viņa norāda, ka Latvijā pēdējo reizi uzturējusies 2023. gadā, kad Rīgas Latviešu biedrības namā sniegusi savu noslēdzošo deju izrādi, atzīmējot 100 gadu jubileju. Māksliniece atzīst, ka Latvija un tur esošie draugi viņai joprojām ir ļoti nozīmīgi.
Vētra uzsver, ka līdz veselības problēmu saasināšanās brīdim saglabājusi aktīvu dzīvesveidu un turpinājusi profesionālo darbību, vēl neilgi pirms nonākšanas slimnīcā vadot nodarbības.
Neraugoties uz piedzīvotajām grūtībām, sieviete turpina rehabilitāciju ar mērķi atgūt spēju stāvēt un patstāvīgi pārvietoties. Jau pavisam drīz — 6. februārī — izcilā māksliniece sagaidīs savu 103. dzimšanas dienu.
Vairāk lasiet žurnālā "Kas Jauns".
Aptauja
Vai portāls Lasi.lv ir kļuvis par tavu ikdienu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu