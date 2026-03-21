Ja gaļu marinē citrona sulā, tā būs maiga un mīksta, vien jāatceras, ka citrona miziņai jābūt ļoti plānai bez baltās, rūgtās daļas.
Sastāvdaļas
- 1 cālis
- 7 nelieli citroni
- 4 ķiploka daiviņas
- pusglāze medus
- ¼ glāzes olīveļļas
- saišķis pētersīļu
- malti sarkanie un melnie pipari
- sāls
Pagatavošana
Citronus rūpīgi nomazgā, nomizo un miziņu sasmalcina (lai sanāk 2 tējkarotes). Trīs citronus sagriež plānās ripiņās, no diviem izspiež sulu (lai sanāk pusglāze + 2 ēdamkarotes).
Marinādei samaisa pusglāzi citrona sulas, olīveļļu, sakapātus pētersīļus un ķiploku spiedē izspiestās ķiploka daiviņas.
Pieber sāli, melnos un sarkanos piparus. Cālim uzlej marinādi un putnu liek maisiņā. Apkārt kārto citrona ripiņas un liek ledusskapī uz 810 stundām. Cāli izņem no ledusskapja un ļauj pastāvēt istabas temperatūrā. Tad izņem no maisiņa, noņem citrona ripiņas (tās vēl noderēs), nosusina.
Cālim sasien kājas, spārnus piefiksē ar maziem irbulīšiem pie sāniem un ar krūtsdaļu uz augšu liek dziļā cepešpannā. Virsū saliek citrona ripiņas no marinādes.
Divus citronus sagriež četrās daļās un kārto ap putnu. Cep 190 °C stundu.
Glazūrai samaisa medu, miziņas, 2 ēdamkarotes citrona sulas, pievieno maltos piparus. Maisījumu uz pannas karsē 5 minūtes, visu laiku maisot.
Atsien cāļa kājas un turpina cept (aptuveni pusstundu), bet samazinot temperatūru. Ja citrona ripiņas sāk apdegt, uzliek foliju.
Kad putns gatavs, izņem no cepeškrāsns, uzlej medus glazūru un ļauj atdzist. Pēc 15 minūtēm jau var griezt gabalos.
