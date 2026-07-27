31. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Augļu dienās (27., 28.07.) novāc ogas, agros augļus, augļu dārzeņus. Konservē, skābē, spiež sulas, kaltē augļus. Sakārto noražojušos zemeņu un aveņu stādījumus, ravē, mēslo.
- Sakņu dienā (29.07.) novāc ķiplokus un sīpolus, kā arī agros kartupeļus un citus sakņaugus īslaicīgai uzglabāšanai.
- Ziedu dienā (1.08.) vāc sezonas ārstniecības augus, griež sausziedes. Sakopj un mēslo vasaras puķu un noziedējušo ziemciešu stādījumus.
- Lapu dienā (2.08.) laista augus. Pļauj zālienus, cērp dzīvžogus.
Pārdomas
Zinātāji dabas aptiekā māk atrast visu vajadzīgo veselības uzturēšanai. Ne jau kuram katram tas padodas. Nav intereses, bail saindēties, nav ticības efektivitātei. Zināma taisnība jau ir. Diezin vai būs daudz drosmīgo, kas gatavi dziedināties tikai ar tējām, piemēram, tad, ja trūkst spēka vai nomoka nelaba dūša. Sliktāk jau nebūs. Var pagatavot uzlējumu, kura sastāvā ir šķipsniņa vērmeļu, šķipsniņa biškrēsliņa un garšas uzlabošanai arī šķipsniņa piparmētru. Taču tikai pa šķipsniņai, pa lapiņai no katra. Un lietot arī tikai īslaicīgi, kamēr moka savārgums. Ja augi spēj dziedināt cilvēkus un dzīvniekus, tad kāpēc lai tie nepalīdzētu arī citiem augiem. Kaut vai tikai atrodoties maigo kultūraugu tuvumā. Savvaļas augi ir mājvieta derīgajiem kukaiņiem, kas rūpējas par līdzsvaru kukaiņu valstībā. Nevajag izdzīt no dārza visus savvaļas augus un kukaiņus tikai tāpēc, ka esam iedomājušies, ka mums tie nepatīk vai traucē. Pirms kādu radību atzīt par kaitnieku der uzzināt par to vairāk.
Jūlijs/Augusts
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