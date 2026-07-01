Plūškoks aug saulainās vai daļēji ēnainās nogāzēs, meža izcirtumos, barības vielām bagātās atmatās un pamestu saimniecību apkārtnē. Par tā tuvāko sabiedroto bieži uzskata nātres. Mūsu senči plūškoku godājuši kā dzīvībaskoku, kas var pasargāt mājas un to iedzīvotājus no ļaunajiem spēkiem un slimībām.

Tā krēmkrāsas ziedu čemuri ar savu burvīgo smaržu ir tik vilinoši, ka nav iespējams tiem vienaldzīgi paiet garām. Visintensīvāk plūškoks smaržo siltās, saulainās dienās ap pusdienlaiku.

Ziedu izmantošanas receptes ir ļoti daudzveidīgas. Bet svarīgi melno plūškoku nesajaukt ar sarkano, kas ir indīgs.

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