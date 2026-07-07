Vai par nenopļautu zāli lauku teritorijā valsts vai pašvaldība piemēro kādu sodu? Dzīvoju blakus īpašumam, kur jau gadiem nekas nav pļauts.Jautā Agita Zemgalē.

Diemžēl ir īpašnieki, kas savu zemi atstāj novārtā. Gadiem nepļauta zāle pārvēršas biezā kūlas slānī, un platība pamazām aizaug. Lai arī valsts līmenī nav vienota soda par īpašuma nekopšanu, ir finansiāli un administratīvi mehānismi, kā valsts un pašvaldība var vērsties pret nolaidīgiem saimniekiem.

Pašvaldību noteikumi un sodi

Saskaņā ar likumu viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir gādāt par teritoriju labiekārtošanu un sanitāro tīrību, kā arī noteikt teritoriju uzturēšanas prasības. 

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