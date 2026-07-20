Kā ierīkot novērošanas kameras īpašumā, kurā nav elektrības? Kam jāpievērš uzmanība, un kādi enerģijas avoti jāpērk? Jautā Rita Raganā. Konsultē veikala "GpsPro.lv" optisko ierīču speciālists Jānis Lākuts. 

Īpašumā izvietota kamera sniedz drošības izjūtu, ka garnadzis sētai paietu garām. Kameras, kam nav nepieciešama elektrība, ir mazāk uzkrītošas, un, pareizi uzstādītas, pat neredzamas.

Vietās, kur pieejama elektrība

Ir kameras, kas, uztverot kustību, lietotnē, e-pastā vai īsziņā nosūta fotogrāfiju vai videoklipu, kā arī tiešsaistes kameras, kas ļauj pieslēgties un vērot notikuma vietu reāllaikā. Retāk sastopamas kameras, kas uztverto kustību ieraksta bez paziņojumu vai failu sūtīšanas, saglabājot ierakstus atmiņas (SD) kartē. Kameras, kas nesūta paziņojumus vai failus par uztverto kustību, maksā aptuveni 100 eiro. Tās ir piemērotas uzstādīšanai vietās, kur nav nepieciešama tūlītēja reakcija uz kustību objektā.

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