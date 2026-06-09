Kādi atvieglojumi pienākas cilvēkiem ar invaliditāti?Jautā Vija Skaistkalnē.

Valsts un pašvaldības nodrošina plašu atvieglojumu klāstu cilvēkiem ar invaliditāti, lai mazinātu finansiālo slogu un veicinātu iekļaušanos sabiedrībā. Atvieglojumu apjoms lielākoties atkarīgs no noteiktās invaliditātes grupas (I, II vai III) vai statusa (bērns ar invaliditāti).

Nodokļu atvieglojumi

Personām ar invaliditāti ir tiesības uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) papildu atvieglojumu: personām ar I un II invaliditātes grupu tie ir 1848 eiro gadā (154 eiro mēnesī), bet personām ar III grupu – 1440 eiro gadā (120 eiro mēnesī). 

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