Iznācis jaunākais žurnāla "Praktiskais Latvietis" numurs, kurā kā allaž varat lasīt daudzus labus un pārbaudītus padomus.
Bieži vien augu slimības uztveram kā nejaušu nelaimi, taču praksē tās ir signāls, ka augam radušies nelabvēlīgi augšanas apstākļi. Miltrasa, puves, lapu plankumainības un citas slimības parasti daudz straujāk attīstās novājinātos un sabiezinātos stādījumos.
Jaunākajā Praktiskajā Latvietī lasi, kā ierobežot dārza augu slimības ar bioloģiskām metodēm un uzzini pašgatavotu augu aizsardzības līdzekļu receptes.
Vēl jaunākajā numurā lasi:
- Mājokļa apdrošināšana - kas jāievēro
- Kā rīkoties, ja koks apdraud drošību
- Nometne bērnam – ko svarīgi zināt
- Kam pienākas aprūpe mājās un kā to saņemt
- Kabaču ziedi ēdienos – 5 receptes
- Agrotekstils peoniju dobē – ieguvums vai problēma
- Kanēļa ārstnieciskās īpašības
- Tapešu ceļvedis – no izvēles līdz līmēšanai
- Dabas takas cilvēkam ratiņkrēslā
- Zilā gaisma – vai kaitīga
Šīs nedēļas "Praktiskais Latvietis" preses tirdzniecības vietās nopērkams līdz 13. jūlijam.
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