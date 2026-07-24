Ūdenskliņģeri iecienīti daudzviet pasaulē. Starp citiem mīklas izstrādājumiem izceļas ar īpašu pagatavošanas veidu – pirms cepšanas tos īslaicīgi novāra sālsūdenī. Tieši šis process kliņģeriem piešķir raksturīgo garoziņu, elastīgo tekstūru un bagātīgo garšu.

Pieticīgi, bet gardi

“Ūdenskliņģeri, ko mēdz dēvēt arī par plaucētiem kliņģeriem, ir jau sen pazīstami, tikai mazliet piemirsti. Piemēram, Austrijā no rauga mīklas gatavo laugenbrezel, ko pirms cepšanas apstrādā sodasšķīdumā, bet izceptus pārkaisa ar rupjo sāli, sezama sēkliņām vai sieru. Pasaulē ļoti izplatīti ir beigeļi, kas radniecīgi ūdenskliņģeriem, tikai tiem ir cita forma – tos veido apaļus ar caurumu vidū, tie ir mīkstāki un biezāki, un parasti tos ēd kā sviestmaizi,” skaidro Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma skolotāja Dace Šēna un piebilst, ka rīko meistarklases, lai ierādītu, kā šie rauga mīklas izstrādājumi jāgatavo.

 

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