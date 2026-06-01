Kurš gan nezina līgodziesmu 'Visa laba Jāņu zāle, kas zied Jāņu vakarā'. Zied šajā laikā arī birztalu nārbulis – krāšņākais un tautas dziedniecībā – gan atsevišķi, gan zāļu tējās – visbiežāk izmantotais no Latvijā sastopamajiem trim nārbuļiem: meža, pļavas un birztalu. 

Turklāt tas tiek uzskatīts par vienu no īstajām jāņuzālēm, tikai – tavu neražu! – zāļu pušķī smukulis novīst pats pirmais. Bet varbūt nārbulis tā cenšas atgādināt par to, cik īsa Līgonakts un aicina baudīt tās burvību?

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