Kā notiek gaļas trušu vakcinācija pret miksomatozi? Vai iespējams audzētājam nopirkt ampulas un šļirces un izdarīt to pašam? Vai ir kādi finansiālie atvieglojumi? Jautā Evita A.

Miksomatoze ir akūta un ļoti lipīga trušu vīrusslimība, kas visbiežāk uzliesmo vasarā un rudenī, kad aktivizējas asinssūcēji kukaiņi – galvenie slimības pārnēsātāji. Slimību izraisa vīruss, kas ārējā vidē spēj saglabāties vairākus mēnešus. 

Cilvēkiem miksomatozes vīruss nav bīstams, taču trušu ganāmpulkos tas var radīt ļoti lielus zaudējumus – bojā iet 25–90% saslimušo dzīvnieku.

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