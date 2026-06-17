“Tulpes ir manas mīļākās puķes, un rozes ar tām nespēj sacensties,” atzīst Ieva Kurčenkova, kura kopā ar vīru Igoru Bauskas novada Stelpes pagasta "Ķīšos" šopavasar pirmoreiz rīkoja Tulpju svētkus. Maija sākumā viņu laukā cita pēc citas ziedus vēra ap 20 tūkstošu tulpju, radot krāšņu pavasara ainavu.

Ķīši ir Ievas dzimtas mājas, kur aizritējusi viņas bērnība, kaut gan tagad ikdienā jaunā ģimene dzīvo Rīgā. “Mani vecāki visu mūžu nodarbojās ar lauksaimniecību, bet vectēvs un vecmamma savulaik audzēja tulpes un narcises pārdošanai. Īpaši pieprasītas tās bija uz 8. martu,” stāsta Ieva. 

Arī viņai tulpes vienmēr bijušas tuvas – tās pie mājas dobē augušas vienmēr. Ne velti Ievas dzimšanas diena sakrīt ar tulpju ziedēšanas laiku – maija sākumā. Plašāki tulpju stādījumi sākti veidot aptuveni pirms pieciem gadiem kovida pandēmijas laikā, kad kāda lieltirgotava par lētu naudu izpārdeva tulpju sīpolus.

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