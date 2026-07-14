Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un vallošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.
Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespies-ti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
14. jūlijs – Iņ Zemes Vērsis (Zeme) pārlūko veselu kalnu vakardien iepirkto mantu un meklē labāko lietojumu katrai no tām. Var būt grūti ar komunikāciju. Pārlasi labi līguma nosacījumus!
15. jūlijs – Jan Metāla Tīģerim (Koks) šis neder un tas nepatīk. Cirtīs nost, sāks no nulles. Laižam dzīvē savas jaunās idejas!
16. jūlijs – Iņ Metāla Trusis (Koks) nosprauž mērķi un iet uz to, lai kādi plūdi un nepatikšanas solītas. Diena, kas pārbauda izturību un spēju aizstāvēt savu viedokli. Te nu palīdzēs humors.
17. jūlijs – Jan Ūdens Pūķis (Zeme) var baidīt, ka neizdosies, taču, ja būsi gatavs brīnumiem, tad ievelc elpu un laidies fantastiskā lidojumā.
18. jūlijs – Iņ Ūdens Čūska( Uguns) liek pievērst uzmanību sīkumiem, kas neievēroti var izmainīt dzīvi. Esi precīzs, darbu dari kvalitatīvi, nepieļauj paviršu attieksmi pats un prasi to no citiem!
19. jūlijs – Jan Koka Zirgs (Uguns) auļo tik ātri, ka esi gatavs strauji mainīt kursu, adaptēties jauniem apstākļiem. Ja nečīkstēsi, ka gaidīji ko citu, būs brīnišķīgi ieraudzīt jaunus variantus.
20. jūlijs – Iņ Koka Kaza (Zeme) piedāvā milzum daudz rīcības variantu, radošu ideju, fantastisku iespēju. Nesēdi tik ierastajā lauciņā! Apgūsti kaut ko jaunu, attīsti mākslinieka prasmes!
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