Latvijas mazie pārtikas ražotāji un mājražotāji līdz šā gada 17. augustam var pieteikties "Novada garšas 2026" produktu kvalitātes konkursam, informē Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā (LLKC).
Konkursa mērķis ir izcelt augstas kvalitātes produktus, kas top nelielos apmēros ar rūpību, pieredzi un vietējām izejvielām.
Ražotāji konkursā var iesniegt produktus 11 kategorijās, tostarp pienu un piena produktus, gaļu un gaļas pārstrādes produktus, zivis un zivju produktus, ogu, augļu, augu un dārzeņu produktus, izņemot sulas, un citās produktu kategorijās.
Organizatori norāda, ka ražotāji var iesniegt arī unikālus un, iespējams, zem kādas konkrētas kategorijas nekvalificējamus produktus. Pieteikumā ir iespēja norādīt kategoriju "Cits", ja nav īsti skaidrs, kurā kategorijā kāds jauninājums vai interesants produkts ir iekļaujams. Konkursa organizatori pēc tam izvērtēs, kā produktu novērtēt un kurā kategorijā to iespējams iekļaut.
Konkursa eksperti var atteikt dalību, ja objektīvi saredz, ka konkrētajam produktam nav iespējams veikt kvalitātes vērtējumu.
Produktu vērtēšana notiks trīs dienas - no 2. septembra līdz 4. septembrim - Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Pārtikas tehnoloģijas fakultātē Jelgavā. Produktus vērtēs anonīmi, piešķirot tiem šifrus.
Ekspertu komanda - pārtikas tehnologi un profesionāli pavāri - vērtēs produktu izskatu, struktūru, aromātu, garšu un pēcgaršu, balstoties uz sensorās analīzes principiem.
Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks 19. septembrī pasākumā "Novadu ražas svētki Rīgā", kas norisināsies Hanzas peronā.
Pagājušajā gadā konkursā 88 ražotāji iesniedza 191 produktu.
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