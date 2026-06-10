Amata konkursā ieguvu visvairāk punktu, tiku informēta par pieņemšanu darbā. Tomēr pēkšņi amata vieta tika likvidēta. Kā rīkoties? Jautā Santa Rīgā.

Situācija, kad pēc veiksmīgas dalības amata konkursā tiek saņemta ziņa par amata likvidēšanu, ir nepatīkama. Turpmākā rīcība un tiesiskā aizsardzība šādā gadījumā atkarīga no tā, vai jau ticis noslēgts darba līgums un juridiski iegūts darbinieka statuss.

Saskaņā ar Darba likumu par darbinieku kļūst fiziska persona, kura uz darba līguma pamata par nolīgto samaksu veic noteiktu darbu darba devēja vadībā.

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