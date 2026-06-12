Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Lapu dienās (6.–8.07.) laista un mēslo augus. Pļauj zālienus. Apgriež skābenēm, rabarberiem, maurlokiem vecās lapas un ziednešus.
- Augļu dienās (9., 10.07.) novāc ogas, gurķus, tomātus, kabačus. Konservē, skābē, spiež sulas, gatavo ievārījumus.
- Sakņu dienās (11., 12.07.) ravē, gatavo augsni jaunajiem sējumiem un stādījumiem. Novāc ziemas ķiplokus un sīpolus. Sēj melnos rutkus un rudens šķirņu redīsus.
Pārdomas
Jūlija vidus ir vasaras aveņu ražas laiks. Cik daudz ogās būs aveņu vaboļu kāpuru, atkarīgs arī no katra gada laika apstākļiem. Kas attīstīsies ātrāk – ogas vai kāpuri, atkarīgs gan no siltuma, gan nokrišņiem. Mierinājums, ka šim kukainim mūsu apstākļos attīstās tikai viena paaudze, kura piemērotos apstākļos aizmigrēs uz nākamo vasaru, nevis uz tuvākajiem rudens aveņu stādījumiem. Tātad jācenšas traucēt iekūņošanos augsnes virskārtā, rušinot, ravējot, savlaicīgi izvācot noražojušos dzinumus. Avenēm jau ir arī citi kaitnieki – pangodiņi, dzinumu mušas, ērces. Vai, ogas ēdot, par tiem visiem ir jādomā? Taču, kad ogas beigušās, jāķeras pie darba, jāizvāc ne tikai noražojušie, bet arī tie dzinumi, kam redzami bojājumi, kas atpaliek augšanā vai vīst, jo tajos noteikti iemitinājies kāds kaitnieks. Profilakses nolūkos tas viss jāsadedzina, protams, ievērojot ugunsdrošību.
Vēl dabiskās audzēšanas piekritējiem var ieteikt nebūt pārāk bargiem pret vībotnēm aveņu stādījumos, jo kaitēkļiem nepatīk to smarža. Protams, arī vībotnēm nevajag ļaut nogatavināt sēklas un nekontrolēti izsēties.
Jūlijs
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu