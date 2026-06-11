Kā jau ierasts, arī šonedēļ daudz dažādu interesantu notikumu, sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
Latvijas valsts mežu (LVM) arborētums Kalsnavā jūnijā aicina apmeklēt vienu no krāšņākajiem sezonas notikumiem – Peoniju ziedu parādi, kur vairāk nekā 300 peoniju dažādību ziedēšanas laikā katru nedēļu notiks koncerti, izglītojošas ekskursijas un dažādas aktivitātes visai ģimenei. Pirmās peoniju šķirnes LVM arborētumā tika iestādītas 2006. gadā. Šodien tā kļuvusi par vienu no lielākajām publiski pieejamām peoniju kolekcijām Latvijā, kur vietējās un ārzemju selekcijas šķirnes zied visa jūnija garumā. Peoniju ziedu parādes laikā katru nedēļas nogali arborētumā notiks koncerti, bet 13. jūnijā būs arī svētku tirdziņš ar plašu mājražotāju un amatnieku produkciju.
Salaspilī visas nedēļas garumā līdz pat 13. jūnijam turpinās vērienīgie Salaspils novada svētki 2026, šogad atzīmējot Salaspils 840 gadu jubileju. Notiks koncerti, izrādes, sporta aktivitātes, pārgājieni, gaismu šovi, ģimeņu pasākumi un daudzas citas aktivitātes dažādām gaumēm un vecumiem. Detalizēta svētku programma pieejama: www.visit.salaspils.lv, sadaļā Pasākumi.
11.–13. jūnijā Latvijas Nacionālajā dabas muzejā gadskārtējā izstāde Īrisi 2026.
13. jūnijā 12:00 Kalnciema kvartālā norisināsies konkursa Grandma Latvia 2. kārta ar šovu Tautastērpu festivāls.
13. jūnijā Cēsīs, kas šogad svin 820 gadu jubileju, pēc vairāk nekā divdesmit gadu pārtraukuma atgriezīsies Alus svētku tradīcija, pulcējot alusdarītājus, nozares profesionāļus un gardēžus no visas Latvijas.
13. jūnijā 17:00 Ventspils novada Popes estrādē Latvijas senioru koru svētku koncerts Dziedot mūžu es dzīvoju. Piedalīsies 800 Latvijas senioru koru dziedātāju no 36 koriem. Ieeja koncertā bez maksas.
13. jūnijā 8–14 Ventspils tirgū notiks Vasaras sajūtu tirgus.
13. jūnijā 11–18 Rīgā, Mežaparkā, Atpūtas alejā (pie Rīgas Zoo) notiks Summer. Saldējumu un kārumu festivāls.
13. jūnijā 13–20 Rīgā, Berga bazārā, Pasaules džina dienas svinības. Ieeja bez maksas.
13.–14. jūnijā starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā norisināsies starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 2026. Būs iespēja vērot suņu un kaķu vērtēšanu, suņu paraugdemonstrējumus, kaķu šovus, kā arī saņemt konsultācijas par mīluļu barību, kopšanu un veselību.
13.–14. jūnijā 10–17 Āgenskalna tirgū pasākumu ciklā Baltijas tirgus ceļš ies vaļā lietuviešu tirgus Braļukas – pulcēsies desmitiem lietuviešu tirgotāju, būs iespēja iegādāties saldo eglīti “šakotis”, cepelīnus un daudz ko citu.
14. jūnijā 19:00 Rīgas Sv. Jāņa baznīcā skanēs izsūtīto Latvijas ģimeņu piemiņai veltīts koncerts Iesarkana saule lec – uzstāsies orķestris Rīga un Valsts akadēmiskais koris Latvija. Ieeja ar bezmaksas ielūgumiem, kas pieejami Biļešu Paradīzes kasēs un bilesuparadize.lv.
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