Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un val-došajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.
Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespies-ti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
30. jūnijs – Iņ Koka Cūka (Ūdens) vai nu ar vecu, vai arī gluži jaunu, bet laiž laivu viļņos un ceļo pāri okeānam. Diena veiksmīga tāliem ceļiem, ilgtermiņa līgumiem, jaunu plānu ieviešanai.
1. jūlijs – Jan Uguns Žurka (Ūdens) katrā lielā pasākumā veic publikai neredzamo darbu. Var nākties risināt komunikācijas problēmas vai meklēt nejauši pazaudētu informāciju.
2. jūlijs – Iņ Uguns Vērsis (Zeme) vēlas sakārtot sakaru, informācijas avotu tehnisko pusi, lai nepieļautu vakardienas bardaku. Diena, kurā labi atjaunot dažādas programmas, iztīrīt atmiņu.
3. jūlijs – Jan Zemes Tīģeris (Koks) gatavojas lielam lēcienam un ir dusmīgs uz visiem, kas traucē ar sadzīviskiem sīkumiem. Lieliem aktieriem vajag lielu pauzi. Netraucē tiem, kas sevī koncentrējas.
4. jūlijs – Iņ Zemes Trusis (Koks) liek paraudzīties uz lietām no citas puses. Iespējams, vecie risinājumi ir zaudējuši aktualitāti un ātri jāmaina esošā taktika. Esi elastīgi apsviedīgs!
5. jūlijs – Jan Metāla Pūķis (Zeme) atgādina – ja esi uzņēmies saistības, lai nu tās tiek izpildītas. Ja darbs nav paveikts kārtīgi, sāc visu atkal no gala, sāc no pilnīgas nulles!
6. jūlijs – Iņ Metāla Čūska (Uguns) smalki rēķina, smalki analizē, bet cilvēciskais faktors arī jāņem vērā, lai visas lietas labi izdotos. Ierēķini lieku sekundi, šis tas var veidoties pavisam citādi, nekā ieplānots.