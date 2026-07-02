Ātr pagatavojami, pikanti salāti zemeņu laikam un ne tikai.
Sastāvdaļas
- 150 g salātu lapu (rukola, spināti, romiešu salāti)
- 150 g zemeņu
- 1 avokado
- neliels gurķis
- 100 g fetas siera
- 50 g valriekstu
Mērcei:
- 2 ēdamkarotes olīveļļas
- tējkarote medus
- balzametiķis pēc garšas
- sāls, pipari
Pagatavošana
Salātu lapas liek bļodā. Zemenes sagriež ceturtdaļās, avokado kubiņos un gurķi plānos pusapļos. Visu pievieno salātu lapām. Pārber sadrupinātu fetas sieru un grauzdētus valriekstus. Sajauc mērces sastāvdaļas un tieši pirms pasniegšanas pārlej salātiem.
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