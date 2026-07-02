Ātr pagatavojami, pikanti salāti zemeņu laikam un ne tikai.

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Sastāvdaļas

  • 150 g salātu lapu (rukola, spināti, romiešu salāti)
  • 150 g zemeņu
  • 1 avokado
  • neliels gurķis
  • 100 g fetas siera
  • 50 g valriekstu

Mērcei:

  • 2 ēdamkarotes olīveļļas
  • tējkarote medus
  • balzametiķis pēc garšas
  • sāls, pipari

Pagatavošana

Salātu lapas liek bļodā. Zemenes sagriež ceturtdaļās, avokado kubi­ņos un gurķi plānos pusapļos. Visu pievieno salātu lapām. Pārber sadru­pinātu fetas sieru un grauzdētus val­riekstus. Sajauc mērces sastāvda­ļas un tieši pirms pasniegšanas pār­lej salātiem.

Zemenes.
Zemenes.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

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