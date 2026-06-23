Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un val-došajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.
Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespies-ti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
23. jūnijs – Jan Zemes Pūķis (Zeme) ir nereāla būtne, jo dzīv-nieku pasaulē tāds neeksistē. Viņa enerģija mums dota, lai transformētu nereālus sapņus visdzīvākajā īstenībā. Sapņo un tici!
24. jūnijs – Iņ Zemes Čūska (Uguns) atgādina, ka pa ceļiem tā lēni un prātīgi. Trīsreiz kārtīgi nomēri, vienreiz nogriez, jo kur gan tie ātrie tikuši un kur tie lēnie palikuši.
25. jūnijs – Jan Metāla Zirgs (Uguns) ceļ stiprākos un nogremdē vājākos. Ja tavs ceļa mērķis i-plūdis un neizprotams, tas metīs tevi zemē. Izsakies skaidri un definē saprotami!
26. jūnijs – Iņ Metāla Kaza (Zeme) tic, ka mazs cinītis gāž to lielo vezumu. Pat skatīšanās vēlamā mērķa virzienā dod rezultātu, kur nu vēl aktīva darbība.
27. jūnijs – Jan Ūdens Pērtiķis (Metāls) šarmē un valdzina, piešauj asumiņu un sapin savos tīklos. Var neizdoties pretoties viņa pierunātāja talantam. Izvairies no krāpnieku zvaniem!
28. jūnijs – Iņ Ūdens Gailis (Metāls) labi tiek galā savā vistu kūtī, bet lielākiem plašumiem var pietrūkt dukas. Sāc ar mazumiņu, izvēlies visizdevīgāko, nepārsteidzies ar lēmumiem!
29. jūnijs – Jan Koka Sunim (Zeme) īsts inženiera talants. Šodien neizdosies nopirkt kaut ko modernu un jaunu, viņš uzstājīgi un konservatīvi saremontēs veco un neejošo. Neies jau ārā mest.
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