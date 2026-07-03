Šīs nedēļas nogale ļoti bagāta ar dažādiem notikumiem, sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
1.–4. jūlijā Limbažu novada Ozolmuižā un Ozolmuižas pilī Kultūras dienas.
3. jūlijā no 16:00 Vidzemes tirgū Rīgā Street Food Fridays. Ielu ēdinātāji un nakts tirgus.
3. jūlijā 21:00 pie Pelču pils Inta Teterovska jauniešu kora Balsis koncerts Īskoncerts Pelčos. Ieeja bez maksas.
3. jūlijā no 18:00 Pļaviņās, Zviedru skanstes estrādē Piektdienas pēcpusdienas pikniks Pļaviņu pļavā. Uzstāsies Raitis Zapackis, grupa Dakota. Pēc koncerta balle ar grupu Reflection. Ieeja bez maksas.
3. jūlijā 22:30 Jēkabpilī, Vecpilsētas laikumā 3, vasaras nakts kino – filma Visi putni skaisti dzied. Dokumentāls stāsts par izzudušajām putnu sugām. Ieeja 5 EUR.
3.–5. jūlijā Balvos 8. starptautiskais klasiskās dramaturģijas amatierteātru festivāls Ķiršu dārzs 2026.
4. jūlijā 10:00 Kalnciema kvartāla tirgus.
4. jūlijā 12–20 LU botāniskajā dārzāPļavas festivāls.
4. jūlijā Katvaru pagasta svētki 2026.
4. jūlijā 22:00 Grobiņas pagasta Dubeņu parkā zaļumballe.
4.–5.jūlijā Dienvidkurzemes mājas kafejnīcu dienas Aizputes, Cīravas, Kalvenes, Apriķu apkārtnē. Durvis apmeklētājiem vērs improvizētas kafejnīcas, aicinot izbaudīt reģionu caur kulināro piedāvājumu, tradīcijām un kultūru.
Latvijas Piļu un muižu asociācija 4. un 5. jūlijā aicina izbaudīt Vēsturisko parku un dārzu dienas pilīs un muižās. Šāgada pasākuma kopīgā tēma ir tējas dzeršanas tradīcijas. Piļu un muižu viesi varēs uzzināt, kādi smaržaugi un ārstniecības augi aug muižu parkos un dārzos. Apmeklētājiem būs iespēja nobaudīt dažādas tējas un dzirdēt stāstus par tējas dzeršanas tradīcijām muižās un to, kādas tējas tur baudītas vēsturiski. Varēs arī vairāk uzzināt par muižu un piļu dārzu vēsturi un augu daudzveidību tajos.
5. jūlijā 8–15 Raganas Tirgus laukumā krāmu tirgus.
5. jūlijā 11–15 Straupes zirgu pastā zemnieku un mazo ražotāju tirdziņš Slow Food Straupe.
5. jūlijā 16:00 Kuldīgas estrādē koru un opermūzikas svētki Visskaistākās operu un operešu melodijas. Biļetes: bilesuparadize.lv.
5. jūlijā 12–16 Kuldīgas restaurācijas centra pagalmā Dārza svētki visai ģimenei.
5. jūlijā 14:00 Iecavas parka estrādē senioru deju kolektīvu lielkoncerts Pēterdienas danči.
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