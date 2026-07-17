Ir cilvēki, kuriem zobi šķietami veseli – bez caurumiem, bet tie tāpat jutīgi reaģē uz skābu, saldu, aukstiem dzērieniem un ēdieniem, tiem nepatīk zemenes, citroni, skābi āboli, auksti arbūzi, melones, strauja auksta gaisa ieelpošana un vēl šādas tādas lietas. Nepatīkamā sajūta ātri pāriet, tomēr liek aizdomāties – kāds tam iemesls? Skaidro Veselības centra 4 zobārste Līga Strode.

 

Jutīguma iemesls

“Zobu jutīgumam var būt dažādi iemesli, tāpēc katrs gadījums jāskata individuāli. Tomēr pamatiemesls ir viens – dabīgā zobu emaljas slāņa, kurā nav nervu šķiedru, zudums. Tieši šā slāņa uzdevums ir no dažādiem ārīgiem kairinājumiem pasargāt zobu centrā esošo pulpu, kas satur saistaudus, nervu šūnas, asinsvadus. Starp zobu emalju un pulpu vēl ir dentīns, kura mikrokanāliņos ieiet nervu atzarojumi. Mikrokanāliņi caurvij visu dentīna struktūru un savieno emaljas un dentīna robežu ar pulpu. Ja emalja nav traumēta, tā nosedz dentīnu, un kanāliņi ir ciet, bet, ja ir traumēta, kanāliņi ir vaļā, un mutes dobumā nonākušās skābes kairina nervu galus, un sekojošā reakcija ir zobu palielināts jutīgums – vieniem mazāk izteikts, citiem izteiktāks. Zobā ir arī šūnas, kas tam palīdz atjaunoties no iekšienes, mūrējot ciet kanāliņus, bet ne vienmēr izdodas aizmūrēt visus,” skaidro daktere Strode.

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