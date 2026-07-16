Iznācis jaunākais žurnāla "Praktiskais Latvietis" numurs, kurā kā allaž varat lasīt daudzus labus un pārbaudītus padomus.
Dārzkopība pēc mēness fāzēm vieniem šķiet sena gudrība, bet citi to sauc par mītu. Kaut gan mēness kalendāri joprojām ir populāri, un daudzi dārzkopji tos izmanto, plānojot sēšanu, stādīšanu un ražas novākšanu.
Jaunākajā Praktiskajā Latvietī lasi, vai mēness patiesi ietekmē ražu.
Vēl jaunākajā numurā:
- Skaistākās peoniju šķirnes un padomi audzēšanā
- Padomi dzīvokļa izīrēšanā
- Norēķini ceļojumos - kas jāzina
- Gurķu laiks ir klāt – 6 receptes
- Jutīgi zobi – kas pie vainas
- Ūdenskliņģeri – pagatavo pats
- Kura eļļa der cepšanai
- Bezvadu novērošanas kameras – kā izvēlēties
- Izmaiņas invaliditātes ekspertīzē
- Aukstuma kastes un somas produktu transportēšanai
- Ārstniecības augi premenopauzes atvieglošanai
Šīs nedēļas "Praktiskais Latvietis" preses tirdzniecības vietās nopērkams līdz 20. jūlijam.
Abonē žurnālu "Praktiskais Latvietis" šeit.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem