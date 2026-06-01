2026. gada 29. maijā spēkā stājušies svarīgi grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā, kas ievieš jaunu kārtību lēmumu pieņemšanā un koplietošanas telpu vai pagalma izmantošanā. 

Šīs izmaiņas ietekmēs ikvienu, kurš vēlas labiekārtot apkārtni, ierīkot autostāvvietu vai aktīvāk iesaistīties savas mājas pārvaldīšanā.

Sava vieta pagalmā un kopīga infrastruktūra ar kaimiņiem

Likumā iekļauta jauna sadaļa, kas ļauj noteikt atsevišķas lietošanas tiesības uz konkrētu, bet no kopīpašuma neatdalītu daļu. Tas nozīmē iespēju piešķirt vienam īpašniekam tiesības izmantot noteiktu autostāvvietu vai mantu glabātavu. 

 

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