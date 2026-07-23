Kāpēc virtuvē parādās augļu mušas? Kā tās ātri likvidēt, un ko darīt, lai tās vairs neatgrieztos? Jautā Anita B.

Augļmušas jeb drozofilas (Droso-philidae) ir dabiska mūsu vides sa­stāvdaļa. Tām uz antenām un kā­jām atrodas jutīgi garšas sensori, kas pa­līdz atrast piemērotu barību – bojāties sākušus, rūgstošus augļus, dārzeņu atlie­kas. 

Tās pievilina arī ievārījuma un kom­pota aromāti. Ja mājās atrodas kaut kas no minētā, sīkās radībiņas var kļūt par nevēlamiem viesiem virtuvē, skaidro en­tomologs Voldemārs Spuņģis.

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