Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un vallošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.
Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespies-ti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
21. jūlijs – Jan Uguns Pērtiķis (Metāls) visu dara ātri, visu viņam vajag fiksi, fiksi. Steigā nepalaid garām vajadzīgu informāciju. Uzmanīgi uz ceļa, nepieļauj paviršības!
22. jūlijs – Iņ Uguns Gailim (Metāls) trešdiena ir kā mazā piektdiena. Vakars labā restorānā vai kultūras pasākumā , viņš māk atrast patiesi gardu to zelta graudu, patiesi izsmalcināti spēlēt uz stīgām.
23. jūlijs – Jan Zemes Suns (Zeme) uzrūc izklaidēties kārajiem. Vai visi darbi apdarīti, vai viss savās vietās nolikts? Liek joņot ar ķerrām un čemodāniem, visu sakārtot un lai nekas nav pa roku galam darīts.
24. jūlijs – Iņ Zemes Cūka (Ūdens) tik cep pīrāgus un apzvana draugus. Laba diena, lai pasēdētu pie ugunskura upes krastā un kārtīgi atpūstos, izbaudot vasaru.
25. jūlijs – Jan Metāla Žurka (Ūdens) dala un sadala. Var būt vēlme pašam sarindot visus savējos un svešos. Vari pats justies iedalīts kādā interešu grupā. Savējie, protams, dabū to labāko.
26. jūlijs – Iņ Metāla Vērsis (Zeme) mīl izsmalcināto un konservatīvo. Lai arī čakls un ļoti strādīgs, šodien jāmet miers darbiem un kārtīgi jāatpūšas.
27. jūlijs – Jan Ūdens Tīģerim (Koks) tik negaidīta rīcība, ka jābūt gataviem ļoti straujām plānu izmaiņām. Neizlaid grožus no rokām – ik brīdi var nākties strauji nobremzēt un mainīt virzienu.
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