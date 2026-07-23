Veikalu plauktos var atrast kefīru katrai gaumei. Vasarai piestāv produkti ar mazāku tauku procentu – 0,05% vājpiena kefīrs, visiecienītākais ir klasiskais – 2%, bet var nopirkt arī īpašu salātu kefīru, kas atgādina krējumu, tas ir biezāks un treknāks (7,5–8%). Bet iedvesmai - ātrs un viegls vasarīgs kokteilis.
Sastāvdaļas
- kefīrs
- banāni
- svaigas ogas pēc izvēles (mellenes, avenes, zemenes)
Pagatavošana
Augļus un ogas sablendē kopā ar kefīru. Sastāvdaļas var variēt pēc garšas. Var pievienot arī medu, vaniļas cukuru.
Zini!
Kefīru var pagatavot arī mājās. Vajadzēs 1 litru lauku piena un 100 gramu kefīra. Pienu katlā, cītīgi maisot, uzkarsē līdz 75 °C un tad atdzesē auksta ūdens peldē līdz 30 °C. Tad pievieno kefīru un atstāj istabas temperatūrā. Pēc 8–12 stundām kefīrs ir gatavs.
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