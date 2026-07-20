Gribētu kaut ko vairāk uzzināt par kanēli, piemēram, vai tas šķidrina vai sabiezina asinis. Vai arī tas atkarīgs no kanēļa veida? Dažādos avotos informācija ir atšķirīga. Jautā Dace Jelgavas novadā.

Daudziem kanēlis ir bērnības garša, jo saistās ar mājās gatavotiem gardumiem. Ar baltajiem miltiem tolaik vēl neviens nebiedēja un par kanēļa ārstnieciskajām īpašībām neko daudz nezināja. Taču laiki ir mainījušies, tagad dzīvojam informācijas un izvēļu iespēju plūdos. Tad nu noskaidrosim, kādu kanēli labāk izvēlēties.

Kanēļa izcelsme, veidi un lietojums

Kanēlis jau izsenis novērtēts ne tikai tā izteiksmīgā, nedaudz saldenā aromāta dēļ, bet arī plašo lietojuma iespēju dēļ – to kā garšvielu pievieno konditorejas izstrādājumiem, bezalkoholiskajiem un alkoholiskajiem dzērieniem, putrām, desertiem, arī pikantiem gaļas ēdieniem. Līdzīgi kā citas eksotiskas garšvielas, arī kanēlis viduslaikos bija pieejams tikai turīgiem ļaudīm – viņu rocību noteica pēc tā, cik daudz kanēļa varēja atļauties iegādāties.

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