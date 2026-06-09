Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un val-došajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.
Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespies-ti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
9. jūnijs – Jan Koka Tīģeris (Koks) sola varenu lēcienu jaunā virzienā, jaunā projektā. Ātrums, azarts, līksme un prieks ir tiešie viņa sabiedrotie un jaudīgi palīgi.
10. jūnijs – Iņ Koka Trusis (Koks) klusi, klusītēm atšķetina visus šķietami neatpinamos mezglus. Mēģini kaut ko jaunu, iepriekš nedarīto, to, kas šķiet nekādi nesarunājams.
11. jūnijs – Jan Uguns Pūķis (Zeme) pasaulē dodas svelmai-ni, atraktīvi, pat ugunīgi agresīvi. Problēmas risina ātri, necieš kavēšanos un neizlēmīgu mīņāšanos uz vietas.
12. jūnijs – Iņ Uguns Čūska (Uguns) aktivizē mūžīgo lozungu – skaistums izglābs pasauli. Parūpējies gan par savu ārējo izskatu, gan kvalitatīvām morālajām vērtībām!
13. jūnijs – Jan Zemes Zirgam (Uguns) ir radošums iekšā, un tas var pavērt visdziļāk snaudošus talantus. Neliedz sev kādu māksliniecisku hobiju, kādu interesantu meistarklasi!
14. jūnijs – Iņ Zemes Kaza (Zeme) vēl radošāk, vēl plašāk atraisa roku un ķermeņa veiklību. Mīci mālus, dejo tango, cep kūkas – viss izdosies lieliski!
15. jūnijs – Jan Metāla Pērtiķis (Metāls) atgādina par to, ka pļausi tik to, ko biji iesējis. Skatoties, kurš no trim sivēntiņiem esi bijis, vai nu sabruks tavi plāni, vai arī gandarīts sildīsies saulītē.
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