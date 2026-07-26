Ik gadu 26. jūlijā tiek atzīmēta Annas diena jeb Saimnieču diena, kas iezīmē pirmās ražas ienākšanās laiku.
Tradicionāli šajā dienā tika rakti pirmie jaunie kartupeļi un cepta maize no jaunajiem rudziem. Saimnieces šajā dienā izrādīja savas prasmes un notika lieli gadatirgi. Šīs tradīcijas tiek piekoptas arī mūsdienās.
Šodien, 26. jūlijā 13:00 Viktora Ķirpa Ates muzejā notiks Vidzemes lauku sēta pasākums Saimnieču dienas lustes Annas pagastā: zāļu paklāju aušana, maizes krāsns kurināšana un maizes cepēju padomi, malēniešu ēdienu degustēšana, zāles pļaušana ar izkapti. 14:00 Ādolfa Alunāna luga Draudzes bazārs Cesvaines amatierteātra sniegumā. Ieeja: 5 EUR.
Ticējumi Annas dienai
- Ja Annas dienā atrod zirnekli – aitas sprāgs.
- Ja Annas dienā līst, būs slapjš rudens.
- Ja pa Annām vanagi ap kādām mājām laidelējas, tais mājās būs kāzas.
- Ja Annas dienā lietus līst, rudenī būs daudz sēņu, bet rieksti būs tārpaini, un otrādi.
- No Annas dienas drīkst ēst jaunos kartupeļus.
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