Arvien vairāk cilvēku izvēlas kvalitatīvus un ilgi kalpojošus izstrādājumus, novērtējot gan to izskatu, gan darbu, kas tajos ieguldīts. Tieši tāpēc ādas apstrādes meistaru darbs šodien ir ne tikai amatniecība, bet arī sava veida māksla, kur tradicionālās prasmes satiekas ar mūsdienīgu skatījumu uz dizainu

Jau vairākus gadus Madara Miltoviča no dabīgās ādas darina loka šaušanas ekipējumu, pastalas un baskāju apavus, arī šo to citu. 

“Man vienmēr paticis radoši darboties. Skolas gados, kad vajadzēja izlemt, kurā pulciņā pieteikties, vai pievērsties šūšanai vai ādas apstrādei, izšķīros par labu otrai un apmeklēju pulciņu, kur guvu izpratni par ādas īpašībām un pamatprasmes, kā ar šo dabīgo materiālu strādāt,” atceras amatniece un piebilst, ka vidusskolas laikā, lai pabeigtu biznesa vadības apmācību kursu, vajadzējis izstrādāt biznesa plānu. “Izvēlējos rakstīt par to, kā izveidot ādas apstrādes uzņēmumu. Tā ka noturīga interese par šo jomu man bija jau kopš pusaudžu vecuma.”

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