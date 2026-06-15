Lai grilēta gaļa izdotos mīksta, sulīga un aromātiska, svarīga ir tās marināde. Katrai saimniecei ir sava iecienīta marinēšanas recepte. Kamēr viena dod priekšroku pārbaudītai klasikai ar sīpoliem vai krējumu un majonēzi, cita eksperimentē ar medus un sojas saldskābo garšu vai svaigiem citrusaugļiem.
Sastāvdaļas
- 1 kg cūkgaļas
- 3–4 lieli sīpoli
- ķiploks (var nelikt)
- sāls, melnie pipari
Pagatavošana
Gaļu sagriež vienāda lieluma gabaliņos. Sīpolus sablendē un izkāš caur marli. Sīpolu sulu sajauc ar sāli un pipariem. Gaļai pārlej sīpolu sulu un labi samaisa. Atstāj ledusskapī uz diennakti.
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