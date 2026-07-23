No šodienas līdz 26. jūlijam, Latvijas Nacionālajā dabas muzejā būs skatāma izstāde "Flokši 2026", kurā apmeklētāji varēs apskatīt gandrīz 200 flokšu šķirņu, tostarp jaunas un iepriekš neredzētas šķirnes.
Izstādes rīkotāja ir flokšu selekcionāre un kolekcionāre Tatjana Kočāne no Rugājiem, kuras dārzā aug aptuveni 400 flokšu šķirnes, tostarp 60 pašas izveidotas selekcijas šķirnes.
Izstādē var iepazīties ar dažādām flokšu šķirnēm, kas atšķiras pēc krāsām, ziedu formām un izmēriem, kā arī būs apskatāma Kočānes 2025. gadā radītā šķirne Svētā Anna un 2022. gadā izveidotā Ziemeļmeita, kas pagājušā gadā kļuva par izstādes apmeklētāju otro iemīļotāko flokšu šķirni.
Ekspozīciju papildina arī Gunas Rukšānes radītās šķirnes, tostarp Ziedonis un Paulīne, kā arī būs apskatāmi krāsaini sēklaudžu pušķi.
Apmeklētāji izstādes laikā varēs saņemt konsultācijas par flokšu audzēšanu, uzdot jautājumus selekcionārei un piedalīties balsojumā par izstādes skaistāko ziedu.
Izstāde būs atvērta ceturtdien no plkst. 12 līdz 17, piektdien, sestdien un svētdien no plkst. 10 līdz 17.
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